Marvel Fase 4: Jackie Chan cerca de unirse al reparto de 'Shang-Chi'

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) tendrá una nueva era conocida como la Fase 4, en la que estarán nuevas películas como 'The Eternals', 'Thor 4' y 'Shang-Chi'. Esta última cinta se presentará al primer superhéroe oriental y de acuerdo con las últimas informaciones filtradas, Jackie Chan pertenecería al elenco actoral.

Durante muchos años, la comunidad del UCM pedían en reiteradas oportunidades a Marvel, compañía liderada por Kevin Feige, que los protagonistas con gran trayectoria fueran personas que representaran a los espectadores. Por esta razón, los directivos del Universo Marvel habían elegido a Jackie Chan para tener un papel en 'Shang-Chi And The Legen Of The Rings'.

En la publicación realizada por Red Neighbor, cuenta de Twitter dedicada revelar detalles sobre el mundo cinematográfico, asegura que 'Shang-Chi' podría contar con la estupenda actuación de Jackie Chan como Zheng Zu.

Sin embargo, ¿quién es Zhengu Zu? Pues, es un villano y padre del superhéroe asiático. Detesta a la sociedad occidental y sus planes incluyen la eliminación de la población americana. También es llamado Fu Manchu,

Asimismo, hasta el momento no hay ninguna información oficial, pero los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel esperan que se concrete la llegada de Jackie Chan a la Fase 4.

Recordemos que en la Comic Con 2019, Kevin Feige confirmó que Simu Liu será la estrella de la cinta e interpretará a Shang-Chi. El film llegará a la pantalla grande en febrero de 2021.