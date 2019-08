Game of Thrones: La trágica escena eliminada de la Reina Cersei Lannister [VIDEO]

La temporada final de Game of Thrones ocasionó distintos comentarios en los televidentes, ya que algunos esperaban que la producción de HBO tenga un cambio en el drama. Sin embargo, meses después de su última episodio la actriz Lena Headey, quien interpretó a la reina Cersei Lannister en la serie, ha ocasionado revuelo en las redes sociales al confesar una escena eliminada.

Resulta que Lena Headey asistió a la Comic Con de Múnich, Alemania, y durante su presentación expresó que en la penúltima entrega (séptima) de Game of Thrones grabó cómo su personaje sufría un aborto involuntario. ¡No puede ser!

"Rodamos una escena en la temporada 7 que no llegó a salir, en la que Cersei perdía a su bebé. Era bastante traumático y un gran momento para ella, pero nunca llegó a emitirse", contó la británica Headey de 45 años.

Asimismo, Lena Headey manifestó que no llegó a saber el motivo de por qué dicha escalofriante parte no se emitió en Juego de Tronos: "Pensé que la habría presentado de manera muy diferente. No estoy exactamente segura de lo que hizo que los creadores desecharan la escena, pero no puedo decir que no sea interesante pensar al menos en cómo ese momento podría haber cambiado las cosas".

Todo haría indicar que la escena eliminada debería haberse mostrado en el preciso momento en que la reina Cersei Lannister le confiesa al Comandante de la Guardia Real, Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau), que está esperando un hijo.

No obstante, sus destinos se dividieron, porque ella decidió no apoyarlo para luchar contra los Caminantes Blancos. Además, los fans de Game of Thrones en los últimos capítulos no creyeron sobre la veracidad de su embarazo por la personalidad proyectada de Cersei durante la serie.