17 famosas películas de Hollywood y sus paradójicos detrás de cámaras

Las películas tienen la increíble capacidad de llevarnos a un mundo completamente diferente donde todo es posible. Cuando estamos inmersos en una película, generalmente no nos detenemos y pensamos si esto sería posible en la vida real, caemos en el contexto, argumento y nos dejamos deslumbrar por los planos cinematográficos, sonidos y personajes que nos deslumbrarán . Sin embargo, la industria del cine no es tan glamorosa como parece, ya que la magia está en innumerables horas de trabajo de producción y post producción un duro trabajo para el equipo de filmación, que generalmente incluye largas horas de rodaje y muchas repeticiones. Sin duda, a la mayoría de nosotros nos gustaría echar un vistazo de la producción y puesta en escena desde el set de grabación, aunque solo fuera por un momento, por ello, compartimos algunas imágenes de cómo se ve el momento exacto de una puesta en escena en set de grabación de algunas de las películas más reconocidas del séptimo arte. En Facebook circulan imágenes del detrás de cámara de algunas famosos películas, a continuación te mostramos algunas.

Eso - IT

It (en idioma español, "Eso") es una miniserie de terror lanzada en 1990 por el Director estadounidense Tommy Lee Wallace. El nombre It se debe a que el protagonista de la historia, un monstruo espacial que cambia de forma, sólo puede ser descrito adecuadamente como "Eso", sin emplearse otro artículo definido (como sería el caso de he, "él", o she, "ella").

Volver al Futuro - Back to The Future

El adolescente Marty McFly es amigo de Doc, un científico al que todos toman por loco. Cuando Doc crea una máquina para viajar en el tiempo, un error fortuito hace que Marty llegue a 1955, año en el que sus futuros padres aún no se habían conocido. Después de impedir su primer encuentro, deberá conseguir que se conozcan y se casen; de lo contrario, su existencia no sería posible.

El Laberinto del Fauno

En la España de 1944, la joven Ofelia y su madre enferma llegan al lugar en el que se encuentra el nuevo esposo de su madre, un sádico oficial del Ejército que intenta aplastar el levantamiento de una guerrilla. Mientras explora un antiguo laberinto, Ofelia conoce al fauno Pan, quien le dice que ella es una legendaria princesa perdida y debe completar tres peligrosas tareas para obtener la inmortalidad.

Batman The Dark Knight

The Dark Knight (titulada El caballero oscuro en España y Batman: El caballero de la noche en Hispanoamérica) es una película de superhéroes británico-estadounidense de 2008 dirigida por Christopher Nolan, escrita por Nolan y su hermano Jonathan Nolan y producida por Emma Thomas, Charles Roven y el mismo Nolan.

El Señor de los Anillos - Lord of the Rings

En la Tierra Media, el Señor Oscuro Saurón ordenó a los Elfos que forjaran los Grandes Anillos de Poder. Tres para los reyes Elfos, siete para los Señores Enanos, y nueve para los Hombres Mortales. Pero Saurón también forjó, en secreto, el Anillo Único, que tiene el poder de esclavizar toda la Tierra Media. Con la ayuda de sus amigos y de valientes aliados, el joven hobbit Frodo emprende un peligroso viaje con la misión de destruir el Anillo Único. Pero el malvado Sauron ordena la persecución del grupo, compuesto por Frodo y sus leales amigos hobbits, un mago, un hombre, un elfo y un enano. La misión es casi suicida pero necesaria, pues si Sauron con su ejército de orcos lograra recuperar el Anillo, sería el final de la Tierra Media.

Pulp Fiction

Jules y Vincent, dos asesinos a sueldo con no demasiadas luces, trabajan para el gángster Marsellus Wallace. Vincent le confiesa a Jules que Marsellus le ha pedido que cuide de Mia, su atractiva mujer. Jules le recomienda prudencia porque es muy peligroso sobrepasarse con la novia del jefe. Cuando llega la hora de trabajar, ambos deben ponerse "manos a la obra". Su misión: recuperar un misterioso maletín

Jurassic Park

El multimillonario John Hammond consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios del Jurásico y crear con ellos un parque temático en una isla remota. Antes de abrirlo al público, invita a una pareja de eminentes científicos y a un matemático para que comprueben la viabilidad del proyecto. Pero las medidas de seguridad del parque no prevén el instinto de supervivencia de la madre naturaleza ni la codicia humana.

Kill Bill

Una asesina despierta de un coma y, tras descubrir que el hijo que llevaba en el vientre ya no está, decide salir a buscar a los criminales que la traicionaron.

Matrix

Neo (Keanu Reeves) es un joven pirata informático que lleva una doble vida: durante el día ejerce en una empresa de servicios informáticos, mientras que por la noche se dedica a piratear bases de datos y saltarse sistemas de alta seguridad. Su vida cambiará cuando una noche conozca a Trinity (Carrie-Anne Moss), una misteriosa joven que parece ser una leyenda en el mundo de los 'hackers' informáticos. Será ella quien lleve a Neo ante su líder: Morfeo (Laurence Fishburne). Así descubrirá una terrible realidad y el joven deberá decidir si unirse a la resistencia o vivir su vida como hasta ahora.

Los Cazafantasmas - Ghostbusters

A los doctores Venkman, Stantz y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa "Los Cazafantasmas", dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas. El aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la llegada de un peligroso y poderoso demonio.

El Profesional

Mathilda es una niña que no se lleva bien con su familia, excepto con su hermano pequeño. Su padre es un narcotraficante que hace negocios con Stan, un corrupto agente de la D.E.A. Un día Stan mata a su familia y Mathilda se refugia en casa de Léon, un solitario y misterioso vecino que resulta ser un asesino a sueldo, pero hará un pacto con él: ella se encargará de las tareas domésticas y le enseñará a leer a Léon y éste le enseñará a disparar para poder vengarse de la muerte de su hermano.

El Joven Manos de Tijera

La creación incompleta de un inventor fallecido se convierte instantáneamente en una celebridad cuando una mujer alegre lo lleva a su casa. Es una película estadounidense de fantasía romántica del año 1990, dirigida por Tim Burton, escrita por Caroline Thompson, producida por Denise Di Novi y protagonizada por Johnny Depp y Winona Ryder.

El Resplandor -The Shining

Jack Torrance se convierte en cuidador de invierno en el Hotel Overlook, en Colorado, con la esperanza de vencer su bloqueo con la escritura. Se instala allí junto con su esposa, Wendy, y su hijo, Danny, que está plagado de premoniciones psíquicas. Mientras la escritura de Jack no fluye y las visiones de Danny se vuelven más preocupantes, Jack descubre oscuros secretos del hotel y comienza a convertirse en un maníaco homicida, empeñado en aterrorizar a su familia.

Terminator

Los Ángeles, año 2029. Las máquinas dominan el mundo. Los rebeldes que luchan contra ellas tienen como líder a John Connor, un hombre que nació en los años ochenta. Para acabar con la rebelión, las máquinas deciden enviar al pasado a un robot -Terminator- cuya misión será eliminar a Sarah Connor, la madre de John, e impedir así su nacimiento.

Titanic

Jack (DiCaprio), un joven artista, gana en una partida de cartas un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido. A bordo conoce a Rose (Kate Winslet), una joven de una buena familia venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal (Billy Zane), un millonario engreído a quien sólo interesa el prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, pero el prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su relación. Mientras, el gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima hacia un inmenso iceberg.

La Guerra de las Galaxias - Star Wars

La nave en la que viaja la princesa Leia es capturada por las tropas imperiales al mando del temible Darth Vader. Antes de ser atrapada, Leia consigue introducir un mensaje en su robot R2-D2, quien acompañado de su inseparable C-3PO logra escapar. Tras aterrizar en el planeta Tattooine son capturados y vendidos al joven Luke Skywalker, quien descubrirá el mensaje oculto que va destinado a Obi Wan Kenobi, maestro Jedi a quien Luke debe encontrar para salvar a la princesa.

Tiburón

Un gigantesco tiburón blanco amenaza a los habitantes y turistas de un pueblo costero. El alcalde encomienda la caza del escualo al jefe de la policía, un pescador y un científico. El grupo se da cuenta de que es un animal inteligente y violento.