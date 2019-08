¡PAREN TODO! Matrix 4 fue confirmado y llegará al cine con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss

¡La Matrix vuelve! Este martes, la revista Variety dio a conocer un bombazo cinematográfico: la tan añorada Matrix 4 sí será una realidad. Y no solo eso, sino que volverá al cine con dos de sus icónicos protagonistas. Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Conoce todos los detalles a continuación.



El anuncio fue realizado a través de la revista norteamericana, teniendo como mayor novedad la vuelta de Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en los papeles de Neo y Trinity, respectivamente.



Además, Matrix 4 contará con la directora Lana Wachowski. "No podríamos estar más emocionados de volver a entrar en 'The Matrix' con Lana", dijo Toby Emmerich, presidente de Warner Bros.



"Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que esté escribiendo, dirigiendo y produciendo este nuevo capítulo en el universo de 'The Matrix'", agregó.



Según detalló dicho medio, Matrix 4 empezará su producción a inicios de 2020.

Matrix, un éxito en el cine



Cabe recordar que la saga de Matrix está compuesta por: "The Matrix", "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions". Todas se volvieron icónicas y lograron recaudar más de $ 1.6 mil millones en la taquilla global.



Matrix se estrenó en 1999, su secuela llegó en 2003 con The Matrix Reloaded y cerró la trilogía con The Matrix Revolutions ese mismo año . Además de Reeves y Anne Moss, Laurence Fishburne también se perfiló como uno de los protagonistas de la saga de películas.