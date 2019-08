Sony rompe su silencio y explota contra Disney por Spiderman

¡Oficial! Sony Pictures terminó con la polémica y emitió un comunicado en su cuenta de Twitter detallando la salida de Spiderman del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Además, tuvo duras palabras contra Disney.

Sony Pictures enfatizó en el escrito, publicado en Twitter, que están incómodos por el accionar de Disney, ya que el famoso presidente de Marvel, Kevin Feige, no estará como productor principal en las futuras cintas de Spiderman.

"Muchas de las noticias de hoy sobre Spider-Man han caracterizado erróneamente las recientes discusiones sobre la participación de Kevin Feige en la franquicia. Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de no dejarlo continuar como productor principal de nuestra próxima película live-action de Spider-Man",inicia el comunicado.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)

Asimismo, Sony Pictures lamentó que Spiderman no continúe en el UCM, sin embargo, dejó abierta la posibilidad una asociación de ellos con Kevin Feige. Además, le agradecieron a Feige por su trabajo realizado en las cintas del 'Hombre Araña'.

"Esperamos que esto pueda cambiar en el futuro, pero comprendemos que las múltiples nuevas responsabilidades que le ha dado Disney -incluidas todas sus propiedades de Marvel recientemente agregadas- no le permiten tiempo para trabajar en una IP que no es de su propiedad. Kevin es excelente y estamos agradecidos por su ayuda y orientación, y apreciamos el camino que nos ha ayudado a seguir, que continuaremos", expresó Sony.

We hope this might change in the future, but understand that the many new responsibilities that Disney has given him – including all their newly added Marvel properties – do not allow time for him to work on IP they do not own. (2/3)