Spiderman: Tom Holland se negó a participar en el Spider-Verse de Sony

Spiderman quedó fuera del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), ya que Disney y Sony no llegaron a un acuerdo para renovar la alianza que permitía al héroe arácnido aparecer junto a los Avengers en las exitosas películas de Marvel Studios.

Disney solicitó tener el 50% de las ganancias por las cintas en el futuro, sin embargo, este pedido no aceptó Sony Pictures, porque quería mantener el acuerdo actual. En dicho contrato, la empresa dueña de Marvel obtenía el 5% de la taquilla.

Asimismo, la ruptura de este vínculo provocaría que Spiderman no participe en las próximas las cintas del UCM. ¿Por qué? Pues, Sony tendrá los derechos del 'Hombre Araña'. Además, ocasionaría que Tom Holland abandone el papel que lo llevo a la fama.

Hasta el momento, Sony emitió un comunicado enfatizando estar decepcionado por el accionar de Disney. No obstante, no reveló los planes a futuro para Spiderman. Ni tampoco manifestó si Tom Holland seguirá interpretando al superhéroe de New York.

Sin embargo, en las últimas horas se publicó en Facebook declaraciones de Tom Holland en una entrevista con 'Collider'. En dicha conversación, el joven actor norteamericano expresó su agrado de producir un film con Venom, pero recalcó que la película no debe estar en el universo de Sony, sino en Marvel.

"Hacer una película con Venom sería genial, pero esa película tendría que tener lugar en el MCU porque no estoy dispuesto a dejar mi puesto aquí", confesó Tom Holland hace unos meses. ¿Holland seguirá pensando lo mismo?