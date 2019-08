¡Heisenberg y Pinkman para rato en la nueva película de Breaking Bad!

Si has usado o recuerdas frases como I am The one who knocks, Yeah Science o Say my name, déjame decirte que eres un auténtico fan de Breaking Bad. Nosotros también, por ello, tras el rumor de la reunión de Bryan Cranston y Aaron Paul, pensamos que el nuevo rodaje y producción de una secuela o precuela se haría realidad. Y es que el rumor surgió tras una publicación en las cuentas oficiales de los protagonistas en Twitter, un tuit con la palabra soon y acompañado de la imagen de dos mulas.

Twitter de Aaron Paul y Bryan Cranton protagonistas de Breaking Bad

Y es que el rumor nació cuando se informó que Vince Gilligan estaba escribiendo y dirigiendo una secuela de la aclamada serie de televisión Breaking Bad con Aaron Paul protagonizando nuevamente a Jesse Pinkman, Cranston y Paul despertaron un montón de rumores a principios de este año cuando publicaron una foto juntos, lo que generó que los fanáticos creían que estaba relacionada con Breaking Bad. Desafortunadamente, el dúo estaba promocionando su propia línea de Mezcal.

M ás tarde ese mismo rumor sería desmentido tras una nueva publicación con el nombre de su nuevo proyecto.

Esta semana Bob Odenkirk, protagonista de Better Call Saul, reveló que la película de Breaking Bad ya se había filmado y estaba sorprendido de que no se haya filtrado ningún material. Odenkirk dijo: "No sé lo que la gente sabe y no sabe. Me resulta difícil creer que nadie sabe que ya fue filmado. Lo hicieron. Sabes a lo que me refiero "¿Cómo es eso un secreto? Pero lo es. Han hecho un trabajo increíble al mantenerlo en secreto".

Mientras tanto, un usuario de la red social Reddit publicó un material que podría ser parte de la nueva película de Heisenberg y Pinkman. Sin embargo, tenemos serias dudas ya que podría tratarse de el nuevo teaser de la temporada 5 de Better Call Saul

Teaser de Breaking Bad o Better Call Saul Temporada 5

Trailer Breaking Bad - Felina