Marvel: ¿Qué dijo Kevin Feige sobre Spiderman en la D23?

Spiderman ha sido de unos de los personajes más mencionados de Marvel durante esta semana. ¿Por qué? Pues, el conflicto entre Sony y Disney ocasionó que el hombre arácnido ya no pertenezca más al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Por esta motivo, los fans esperaban un pronunciamento de Kevin Feige en la D23 Expo.

Marvel Studios presentó este sábado 24 de agosto las novedades para el UCM en la convención D23 Expo, reunión fundada por el club de aficionados oficial de la compañía Disney que se está realizando en California, Estados Unidos. El público estaba expectantes de lo que iba a decir Kevin Feige sobre Spiderman.

¿Y qué sucederá con Spiderman? Esa era la principal interrogante de la personas durante la presentación de las nuevas series y películas que iba anunciando Kevin Feige para la Fase 4 del UCM. Además, la gran mayoría de los asistentes se vistieron del 'Hombre Araña' en protesta al alejamiento del héroe arácnido en el Universo Marvel.

Sin embargo, Kevin Feige prefirió no referirse de Spiderman en la exhibición. Este accionar generó el rechazo de los seguidores de las películas de Marvel en las redes sociales como Twitter y Facebook.

Asimismo, los cibernautas indicaron que es muy poco probable que el dueño de Marvel, Kevin Feige, se pronuncie en las próximas semanas. Todo haría indicar que el famoso productor no desea generar más polémica con el controvertido tema.

Sony utilizó su cuenta de Twitter para romper su silencio y manifestar que está decepcionado de Disney, pero agradeció la colaboración de Kevin Feige en las cintas de Spiderman: "Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney", se lee en el escrito.

Much of today’s news about Spider-Man has mischaracterized recent discussions about Kevin Feige’s involvement in the franchise. We are disappointed, but respect Disney’s decision not to have him continue as a lead producer of our next live action Spider-Man film. (1/3)