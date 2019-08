[TRAILER] Star Wars The Rise of Skywalker: ¿Rey en el lado oscuro? 

Star Wars: The Rise of Skywalker estará en los cines en el mes de diciembre. Por esta razón, la D23 Expo de Disney fue el escenario perfecto para presentar el espectacular póster y tráiler de la nueva entrega de Star Wars. Promete ser un éxito en la taquilla.

Asimismo, en las imágenes del tráiler se muestra a Rey empuñando una espada láser de doble hoja y de color rojo, tono relacionado al Lado Oscuro de la Fuerza. A partir de esta escena, en los seguidores de Star Wars se formó una interrogante: ¿Rey se irá al lado oscuro?

En la presentación de Star Wars en la D23 Expo de Disney se aprovechó para dar a conocer un nuevo póster que muestra al emperador Palpatine, líder del lado oscuro, que se creía muerto después de que Dart Vader lo lanzara al vacío en Star Wars: The Return of the Jedi (1983).

Star Wars: The Rise of Skywalker Póster

Star Wars: The Ris e of Skywalker Tráiler

¿En qué orden ver las películas de Star Wars de George Lucas?

Star Wars abarca distintas generaciones a través de espectaculares productos, desde cintas hasta videojuegos, cómics y programas de televisión. Sin embargo, con el paso del tiempo la exitosa historia de los Jedi y travesías galácticas se ha mantenido en la preferencia del público.

Por lo general, para ver las películas de Star Wars existe el orden de producción, es decir, significa ver la trilogía original, iniciando con el Episodio IV: Una nueva aventura esperanza, y luego El Imperio Contraataca. Esta es la lista:

- Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

- Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

- Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

- Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

- Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

- Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

- Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

- Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

- Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)

- Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

No obstante, usar la primera propuesta es un poco complejo. Si quieres seguir el trama en orden cronológico. Recordemos que George Lucas fue la persona que empezó el alucinante mundo de Star Wars.

- Star Wars Episodio I: La amenaza Fantasma (1997)

- Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (2002)

- Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (2005)

- Han Solo: Una Historia de Star Wars (2018)

- Rogue One: Una historia de Star Wars (2016)

- Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (1977)

- Star Wars Episodio V: El Imperio contraataca (1980)

- Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (1983)

- Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (2015)

- Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi (2017)