Disney+: La lista completa de series y películas de la nueva plataforma streaming, rival de Netflix [VIDEO]

La programación streaming ha ganado mucha acogida en todo el mundo, siendo Netflix la de mayor apogeo. No obstante, el reinado que tiene estaría por terminar ante la inminente aparición de Disney+, la nueva apuesta hecha por la firma de comunicación y entretenimiento. Esta nueva plataforma tendrá su primer acercamiento con el público en Estados Unidos en unos días.

El costo mensual de este servicio será de US$ 6,99, aunque el resto del mundo todavía tendrá que esperar para iniciar con este nuevo producto. El martes 12 de noviembre, los abonados norteamericanos a este soporte streaming podrán disfrutar de nuevo contenido, el cual promete mucho por la lista de películas y series que presentará. Acá una lista con el contenido destacado.

Star Wars: The Mandalorian

Esta nueva serie tiene muy ilusionados a los fans de la saga Star Wars, la cual estará situada en la línea de tiempo luego de la caída del Imperio y antes de que aparezca la Primera Orden. La historia seguirá las aventuras de un pistolero solitario.

Bounty hunting is a complicated profession. The Mandalorian, an original Star Wars series, starts streaming November 12, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/USXvCGyZbN — The Mandalorian (@themandalorian) August 24, 2019

Star Wars: Rogue one Prequel

Esta serie contará la historia de Cassian Andor, quien será encarnado por Diego Luna.

Obi-Wan Kenobi

La historia del caballero jedi, de importante participación en Star Wars, estará ambientada luego de 8 años de 'La Venganza de los Sith'. Aventuras ya vistas en los cómics serían parte de la nueva trama.

La #D23Expo enloquece con la llegada de EWAN MCGREGOR como Obi Wan Kenobi a #StarWars ¡¡Que la Fuerza le acompane!! (Y a nosotros después de este shock) @DisneySpain pic.twitter.com/BThoSnCn9U — SensaCine (@SensaCine) August 24, 2019

Star Wars: The Clone Wars

Por fin habrá un desenlace para las aventuras de Anakin Skywalker, Obi Wan Kenobi y Ashoka Tano. La séptima temporada de la serie animada contará con 12 capítulos, relatando parte de la Guerra de los Clones.

High School Musical: The Musical: The Series

La película original de Zac Efron y Vanessa Hudgens ha quedado atrás y, luego de 15 años, contará una nueva historia. Nuevos espectáculos, amistades y rivalidades se presentarán, aunque Disney+ no ha descartado un crossover.

Lady and the Tramp

La emoción en los fanáticos ha sido notoria a través de las redes sociales. Esta versión de 'La dama y el vagabundo' promete ser igual que la exitosa película animada, incluso contando con escenas memorables, como la del espagueti.

The Falcon and The Winter Soldier

Falcon, ahora convertido en el Capitán América, vivirá nuevas aventuras junto al Soldado de Invierno (Bucky), quien ha sido el fraternal amigo de Steve Rogers.

WandaVision

La tierna pareja nacida en las oficinas de Los Vengadores tendrán su propia serie, la que genera mucha expectativa entre sus fanáticos.

Loki

El querido villano seguirá siendo encarnado por Tom Hiddleston. Por el momento, la sinopsis no ha sido revelada.

Hawkeye

Ms. Marvel - She Hulk

Explicación independiente de las dos series.

Moon Knight

What if...?

Lizzie McGuire

Diary of a Female President

Love, Simon

The Sandlot

Monsters at Work

El mundo según Jeff Goldblum

Encore

Noelle

Películas

Phineas & Ferb: Candace Against the Universe

Timmy Failure: Mistakes Were Made

Stargirl

Togo

EL DATO

Las series que presentará Disney+ no llegarán con todos sus episodios en un solo golpe, sino que la plataforma tiene en mente el estreno de uno semanalmente. Sería una gran diferencia con Netflix. HBO hace lo propio.