“Descendientes 3”: ¿Qué fue lo que pasó con los actores de la película de Disney? [VIDEO]

“Descendientes” es una película de Disney que tuvo gran acogida por parte de los seguidores de la casa cinematográfica, quienes convirtieron al film en un éxito mundial luego de su estreno. “Descendientes” tuvo la primera y segunda parte de la historia, sin embargo, la tercera cinta alcanzó casi 20 millones de espectadores en total, lo que la convirtió en la más exitosa.

La película que fue protagonizada por Dove Cameron, Sofia Carson, Booboo Stewart y Cameron Boyce, logró ser la primera saga de Disney Channel en obtener dos secuelas, esto luego del gran éxito que se tuvo con “High School Musical” que tuvo su primera, segunda y tercer entrega, todas exitosas.

A estas alturas sin embargo, la continuación de “Descendientes” peligra, pues todo parece indicar que la película de Disney ya no continuaría por diferentes factores que conocerás hoy. Además, en esta nota te contamos qué fue con los actores luego del fin de la tercera edición de la película.

Dove Cameron

Fue uno de los personajes más queridos y recordados de “Descendientes”, sin embargo y luego de haber sido parte de producciones como Shameless, El Mentalista - Temporada 5, Barely Lethal, Agents of S.H.I.E.L.D, Liv y Maddie - Temporada 3, y más; contó que por el momento se está enfocando enteramente en escribir un libro, que hasta el momento se desconoce su contenido, pero ha señalado que viene trabajando arduamente para que su proyecto salga a flote. Sin duda alguna, la joven actriz quiere incursionar en diferentes facetas que seguramente le abrirán nuevos rumbos.

Sofia Carson

La joven estadounidense que se desempeña como actriz y cantante, quien además ha formado parte de grandes producciones tales como Adventures in Babysitting, Tini: El Gran Cambio de Violetta y Descendientes, luego de su participación en la última, pudo interpretar la canción “Ciclo sin fin”, de la taquillera película “El Rey León”. Por otro lado, Carson ha participado en Pretty Little Liars: The Perfectionists.

Booboo Stewart

Booboo es un joven actor quien a su corta edad ha podido interpretar a personajes de renombre en el mundo del cine. El actor tomó gran popularidad al interpretar a Seth Clearwater en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 1 y también en La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2. Luego de esto, el actor subió bárbaramente en popularidad al conseguir un personaje dentro de “Descendientes”.

Cameron Boyce: Joven estrella murió a los 20 años de infarto

Cameron Boyce fue una de las principales estrellas de Disney Channel, esto luego de diferentes personajes que interpretó en dicha casa en donde además, dio su salto a la pantalla grande. El actor de 20 años interpretó a uno de los personajes de “Descendientes”, en donde se ganó los corazones de millones de personas. Lamentablemente, la estrella juvenil, falleció a los 20 años luego de un ataque de epilepsia.

Por su parte, la también actriz Dove Cameron, quien era muy cercana al hoy fallecido Cameron Boyce, le pudo decir adiós con una emotiva carta de despedida a través de redes sociales. Dove Cameron recordó al actor con elogios: “Trabajar con él, era como trabajar con tu familia. Era todo lo que la gente dice. Era de otro lugar. De verdad era un acontecimiento cósmico.”.

Ahora que ya conoces un poco más sobre lo que hacen ahora los integrantes de “Descendientes”, es necesario hacerse la pregunta: ¿Cabe la posibilidad de la realización de “Descendientes 4”?, pues en esta nota te contamos qué es lo que podría pasar con esta exitosa película.

Tras la realización de la primera y segunda entrega de “Descendientes”, todo parece indicar que la tercera de la misma sería la última, pues uno de los motivos más importantes para que esto suceda es la muerte de Cameron Boyce, uno de los personajes principales más importantes del filme, que falleció a causa de un ataque de epilepsia. Sin embargo, habría otro indicio que daría cuenta de que la saga ya no continuaría.

La escena final donde Mal, Evie, Jay y Carlos corren dirigiéndose hacia la Isla de los Perdidos, ya no se repite como en las dos ocasiones anteriores; esta, al ser una escena muy importante de la película podría darnos un indicio de que “Descendientes 4” sería solo una ilusión de todos los que siguen la entrega.