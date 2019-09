Marvel: popular actriz de Hollywood recibió una extrema condición para ser parte del UCM

Kristen Stewart, conocida actriz de Hollywood, no se guardó nada y alzó su voz de protesta contra Marvel, ya que le pusieron una polémica condición para que pueda pertenecer al UCM. Sus explosivas declaraciones viene generando revuelo en las redes sociales.

Kristen Stewart decidió hace un par de año comenzar hablar abiertamente de su bisexualidad. Sin embargo, en una entrevista concedida a la revista 'Harper's Bazaar' confesó que no logró obtener más de un papel por no esconder su orientación sexual.

Asimismo, Kristen Stewart de 29 años expresó que le aconsejaron no tener muestras de cariño con su novia en público para que sea contratada por Marvel y actuar en el UCM: "Me han dicho totalmente 'si sólo quieres hacerte un favor y no salir de la mano con tu novia en público podrías conseguir una película en Marvel", manifestó Stewart, quien no calló y se quejó de las viejos hábitos que aún persisten en la industria Hollywood.

"Me asesoraban desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que te identifiques con la etiqueta de lesbiana, pero tampoco que lo hagas como heterosexual. Y, además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿qué demonios hago?", dijo Kristen Stewart.

Hasta el momento, Marvel no se ha pronunciado al respecto, pero en Facebook y Twitter los cibernautas están mostrando su indignación por una supuesta discriminación de la famosa compañía de superhéroes.

Actualmente, Kristen Stewart mantiene una relación sentimental con la guionista Dylan Meyer. Stewart interpretará a Sabina Wilson, uno de los personajes principales, en la nueva película de 'Los Ángeles de Charlie'.

Tráiler ‘Los Ángeles de Charlie’