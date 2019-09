It 2: Madres exigen que se retiren los afiches de la película porque aterrorizan a su hijos

It 2 es uno de los estrenos más esperados para este año. La nueva producción de Warner Bros está generando tremendas expectativas a horas de su llegada al cine. Sin embargo, no todo es felicidad para esta película, ya que sus anuncios publicitarios no han caído bien en algunas partes del mundo.

Es un hecho que It 2 se centrará en el regreso de las aventuras malévolas del terrorífico payaso Pennywise y aunque en sus pósters no representa todo el terror que veremos en la cinta dirigida por Andy Muschietti, en Australia vienen protestando porque los carteles causan miedo a los más pequeños.

De acuerdo a la información de 'LADbible', padres de la localidad de Brisbane se están quejando ante Ad Standards, empresa responsable de las piezas publicitarias en territorio australiano, argumentando que la publicidad de It: Capítulo 2 asustan a los niños.

"Me da mucho miedo porque es difícil ir a la cama cuando tienes una imagen aterradora en la cabeza. Antes de acostarme, tengo que revisar toda la habitación. Y cuando finalmente me voy a la cama, me despierto después de una pesadilla", reveló una niña de Brisbane.

Hasta el momento, el pedido de los padres no procederá, ya que según '9News', Ad Standards le aseguró a una de las madres que los afiches de It: Capítulo 2 seguirán estando en Brisbane porque "generalmente no tiene jurisdicción sobre la colocación o el momento de los anuncios, excepto cuando se considera el uso de lenguaje o sexo, sexualidad o desnudez en la publicidad".

It Capítulo 2: Sinopsis

Los 'Perdedores' tomaron caminos distintos hace mucho tiempo. Cuando vuelven a desaparecer niños, Mike, el único del grupo que sigue en la comunidad de Derry, se contacta con sus demás amigos para que se reencuentren en el pueblo natal. Traumatizados por las experiencias que vivieron en el pasado, deben combatir sus miedos para destruir a Pennywise.

Trailer It Capítulo 2