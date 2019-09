Joker generan gran polémica en Twitter [VIDEO]

Joker,nueva producción de DC Comics, sigue dando de qué hablar. En las últimas horas ganó el León de Oro como Mejor Película del 2019 en el Festival de Venecia y, ahora, viene produciendo un candente debate en las redes sociales Facebook y Twitter.

Resulta que en los Estados Unidos, un país que se encuentra en tiempos de tiroteos masivos, la mayoría de los padres se consultan si el Joker pueda dar a origen al nacimiento de imitadores de películas violentas. Además, temen por ello.

Asimismo, la sociedad norteamericana se preguntan si el Guasón, máximo villano de Batman y personaje principal del Joker, debe ser tan carismático en días violentos. La discusión ha iniciado a partir de un artículo de la revista Variety sobre el Joker:

"Joker es un acercamiento muy adulto a los primeros días del antagonista de Batman que se ha convertido en el favorito del Festival de Venecia, capturando unas críticas entusiastas y una ovación de ocho minutos (la cronometramos). Pero la película también incita a la controversia. Algunos críticos y usuarios de las redes han publicado comentarios sobre su preocupación por como la película simpatiza con un asesino solitario en tiempos en los que América y el resto del mundo vive una ola de violencia armada. Eso le garantiza un ardiente debate en el Festival de Toronto, donde se exhibirá por segunda vez, y volveremos a debatir sobre si es una brillante pieza de arte o un peligro para la sociedad. Eso sí, si los miembros de la Academia se reponen a esos miedos, 'Joker' se convertirá en un fiero competidor en los Oscar", se lee en la reflexión del mencionado medio.

Reacciones en Twitter

Off-late, there has been a lot of controversy around Joaquin Phoenix's Joker. Some say, this glamorization of a negative role is not good for the society. What do you think? Will you be watching Joker when it releases in October? — Tarun Vaid (@weirdlywired) 4 de septiembre de 2019

The controversy surrounding the Joker movie is way overblown.

The Joker has always been a likable psychopath with homicidal tendencies. Always. That’s what makes him such a compelling character. — Millie Kentner (@hpxhatecraft) 30 de agosto de 2019

This whole Joker movie controversy going on talking about “it will trigger mass shootings and incite violence” is the biggest load of hot garbage i’ve ever heard 😂. It’s a fictional movie...with a fictional story....about a fictional comic book character. — Tony Martinez (@_tonysuave) 31 de agosto de 2019

Al margen de las distintas opiniones en relación al Joker, lo cierto es que el film protagonizado por Joaquin Phoenix es una de las películas más esperadas del 2019.

Joker: Fecha de estreno

The Joker se estrenará en los cines el próximo 4 de octubre. Actualmente ya ha tenido su estreno en el Festival de Venecia, en donde ha cosechado varios elogios.

Trailer Joker