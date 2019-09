"Spider-Man 3": ¡Atención! Robert Downey Jr regresaría como Tony Stark de la mano de Tom Holland

Una sorpresa. Robert Downey Jr parecía que no volvería a interpretar a Tony Stark, sin embargo, hoy tenemos una noticia que seguramente alegrará a todos sus fanáticos quienes lo han visto en la piel de diferentes personajes a lo largo de su carrera en el mundo del séptimo arte. La noticia seguramente es inesperada para muchos.

Un universo entero de talento reunido en una sola persona. En Avengers: Endgame se le pudo ver cuando se sacrificaba en pro del universo, mientras que por otro lado, en Spider-Man: Far From Home pudimos recordar su muerte, es por ello, que la mayoría no creía en el retorno de su personaje, pero hoy, las cosas están a punto de cambiar.

Su regreso no se daría en la siempre famosa y esperada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), por el contrario, su regreso a la pantalla grande sería en Spider-Man 3, filme que será desarrollado enteramente por Sony Pictures y que además, para la alegría de todos sus fanáticos, contará con la participación de Tom Holland.

Poco a poco y luego de confirmarse la Fase 4 además de los nuevos personajes como Doctor Strange, Black Panther, Guardianes de la Galaxia, entre otros, el futuro de Robert Downey Jr estaría trazado: su descarte está más que claro. Es por ello que su presencia no es ni la más mínima opción dentro de Marvel Studios.

Pero sus fanáticos no deberían preocuparse, esto luego de enterarse que más pronto de lo que se imaginan lo podrían ver una vez más en Spider-Man 3, esto luego de informaciones de We Got This Covered, pues afirmaron que Robert Downey Jr volvería a interpretar a Tony Stark bajo las manos de Sony Pictures. Un lujo.

En este caso, el actor aparecería en una especie de flashback, esto con algún recuerdo que tendría Peter Parker (Tom Holland) en la tercera parte de la entrega. Cabe señalar además, que el actor tiene muchas ansias de interpretar el personaje en las manos de Sony. Verlos juntos sería un gran deleite.