¡Una maratón!: Director de "It" alista película que durará seis horas y media [VIDEO]

“It capítulo 2” ha sido todo un furor en los cines del Perú y el extranjero, pues el filme dirigido por Andy Muschietti, fue muy esperada por los millones de fanáticos que esperaban con ansiedad su estreno en diversas partes del mundo. Ahora, una noticia podría alegrar a todos sus seguidores, pues pensando en el deleite de ellos, se podrían generar una entrega que traería más de una sorpresa. Conoce todos los detalles en esta nota.

Puede ser que tanto en “It capítulo 1” como en “It capítulo 2”, no hayamos visto todo acerca de la entrega, ¿pero, cómo es eso?, pues precisamente el director de la película, Andy Muschietti, precisó negociaciones con Warner Bros, esto para poder lanzar una versión más extensa que tendría como duración cerca de seis horas con treinta minutos de duración. Toda una maratón.

La primera entrega dura dos horas con 15 minutos, mientras que la segunda tiene la duración de dos horas con 45 minutos, sin embargo, con los nuevos planes del director de la película en conjunto con Warner Bros, ambas se sumarían y se le agregaría cerca de una hora y media de contenido, mismo que hasta el momento no se ha visto en el cine y se mantiene en estricto secreto.

“Estamos en conversaciones con el estudio para hacer un supercorte, que consistiría básicamente las dos películas editadas junto con todo el material que no está en las versiones lanzadas. Y sí, hay un par de escenas que quiero rodar para hacer de esto una nueva experiencia”, fueron las declaraciones del director de “It” sobre lo que podría ser la nueva y extensa entrega de la película.

El creativo además agregó: “Incorporaría todas las escenas eliminadas de los dos capítulos de la película y añadiría dos secuencias que aún no se han filmado, una de las cuales vendría de lo que queda sin adaptar de la obra de terror de Stephen King de 1.138 páginas y otra que no... me gustaría ser un poco críptico al respecto”.

Sin embargo, una de las características que más gustaría a los fanáticos sería la inclusión de Maturín, la tortuga mística que se le parece mucho a Bill (James McAvoy), esto en la novela de “It”.

Finalmente Muschietti agregó: “Hay una escena eliminada, donde aparece la tortuga. Es una continuación de una secuencia de la primera película, cuando están en la cantera y Ritchie siente algo en su pie. Y todos dicen '¿Qué es?' Y miran bajo el agua y dicen: ‘¡Es una tortuga!’ En la secuela, hubo un momento en el que volvimos a visitar esa escena, con ellos nadando bajo el agua, y luego llega la tortuga. Probablemente aparecerá en el corte del director”.

