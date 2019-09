Eddie Redmayne desea interpretar a un legendario rival de Batman [VIDEO]

DC Comics | Warner Bros aprobó hace unos meses que Robert Pattinson sea el nuevo Batman y completar la trilogía del superhéroe de Ciudad Gótica. A raíz de esta confirmación, varios actores han expresado su deseo de ser integrante del reparto actoral. Uno de ellos es Eddie Redmayne.

El actor Eddie Redmayne, quien conquistó un Oscar por interpretar a Stephen Hawking en 'La Teoría del todo', ha sido señalado varias veces como la persona ideal para el personaje de El Acertijo, uno de los villanos más recordados en el camino de Batman.

Hasta hace unos días, no se sabía si Eddie Redmayne estaría interesado en llevar a la pantalla grande al legendario achirrival de Batman. Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas realizado por la Internet Movie Databas (IMDb) le consultaron sobre la posibilidad de vestirse de verde y morado.

"Me encantaría interpretar al Acertijo. Lo diré por si alguien está prestando atención", reveló el británico Eddie Redmayne, que según medios europeos, había recibidos varias propuestas para ser un personaje de cómic.

Eddie Redmayne: Agenda recargada

Por otro lado, se pudo conocer que Eddie Redmayne actuará en distintas producciones cinematográficas en los próximos meses, ya que Eddie Redmayne comenzará a rodar 'Animales Fantásticos 3' y estrenará The Aeronauts. Además, lo veremos en The Trial of the Chicago 7 y The Good Nurse.

Cabe recordar que Batman dará inicio a la grabaciones de su próxima entrega en breves. Todo haría indicar que la cinta llegará a la pantalla grande en el 2021.

VIDEO | Eddie Redmayne desea interpretar a un mítico rival de Batman