¿El 'Joker' de Joaquin Phoenix y el 'Batman' de Robert Pattinson podrían coincidir en una misma película? [VIDEO]

La expectativa sobre el próximo estreno de Joker, ya traspasa los continentes, pues sus millones de fanáticos alrededor del mundo ya esperan con ansias la proyección de este filme que podría traer más de una sorpresa consigo. En las últimas horas se supo acerca de un rumor que le podría dar un giro inesperado a la entrega. Conoce todos los detalles de ello en esta nota.

El rumor trataba acerca de que el también querido y reconocido a nivel internacional, Robert Pattinson, el ahora Batman; compartiría escenas con Joaquin Phoenix, Joker. Sin embargo, en una reciente presentación Todd Phillips, negó tajantemente esta posibilidad.

Esto sucedió en el marco del Festival Internacional de Cine en Toronto, pues el director de la entrega confirmó en declaraciones para Variety, que Phoenix y Pattinson no compartirán pantalla en la película. “No, definitivamente no. Curiosamente, en los Estados Unidos, los cómics son nuestro Shakespeare, y puedes hacer muchas versiones de Hamlet. Estoy seguro de que habrá muchos más Jokers en el futuro”.

Todo parece indicar que la próxima entrega que tendrá a Robert Pattinson como el nuevo Batman, traerá consigo a muchos villanos que lucharán contra Bruce Wayne, sin embargo y para tristeza de todos los fanáticos, Joker no sería uno de ellos, por lo menos el personaje que interpreta Joaquin Phoenix.

Cabe señalar además. que no se conocen muchos detalles sobre lo que será la nueva película de Batman, sin embargo, y dentro de lo poco que se sabe, la entrega contará y se centrará en la vida de Bruce Wayne, además que se presentarán a miembros de los villanos del grupo de los Renegados. Toda una promesa cinematográfica.

Finalmente, Matt Reeves, pudo señalar que la película “The Batman”, no se basará enteramente en el popular cómica Year One, esto de Frank Miller, sino que se harán uso de sus habilidades de detective con mayor medida que las películas anteriores que lanzó DC. Sin duda alguna podría dar un giro inesperado.