Game of Thrones: Se anuncia que HBO lanzaría precuela centrada en los Targaryen [VIDEO]

Game of Thrones ha sido toda una sensación en todas partes del mundo, pues la serie que fue transmitida por HBO y dirigida por George R.R. Martín alcanzó gran popularidad en todas sus entregas, sin embargo culminó, pero no del todo. Se sabe que desde Deadline cuentan que el canal estaría a muy poco de darle pie a la realización de un episodio piloto. ¿Quienes saber de qué se trata?, aquí te lo contamos.

El episodio que le dio fin a Game of Thrones, fue transmitido el pasado 19 de mayo, esto con la pena de todos sus fanáticos, pero no de HBO, quien tendría un as bajo la manga para el deleite de todos los aficionados. La continuación de esta exitosa serie a nivel internacional, es inminente, pues ya se sabe que tendrá la primera invasión de los Caminantes Blancos a Westeros.

Sin embargo, a esta continuación se le estaría por sumar una segunda nueva serie, pues según el reporte de la revista Entertainment Weekly, esta posibilidad ya es casi un hecho, pero hay algo más que deberíamos saber y que además, seguramente alegrará a todos los seguidores de la entrega.

Una de las principales sorpresas de esta nueva entrega sería que estaría enteramente dirigida a contar la historia de la Casa Targaryen, esto específicamente de la guerra civil que se vivió y que hubo entre varios integrantes de la familia, claro, con el afán de hacerse del trono de los Westeros.

Es así como este nuevo e inminente episodio contaría la historia de los inicios de la Casa Targaryen, pues hay mucho por descubrir de su existencia para poder comprender y atar cabos sobre la serie original. De esta manera, HBO le daría más de una alegría a todos los seguidores de la serie que fue una de las más vistas a nivel mundial.

Game Of Thrones 8x06 Daenerys Victory Speech Tyrion Arrested