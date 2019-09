Spider-Man: Sony ofreció a Disney incluir a Venom al Universo Cinematográfico de Marvel

Los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel aún sigue sufriendo por la partida de Spider Man. Bueno, tras varias semanas de conversaciones, Disney y Sony decidieron sentarse a conversar sobre el futuro del superhéroe arácnido.

We Got this Covered indicó que Sony está dispuesto a ceder el 30% de los beneficios de las películas de Spider-Man, con la condición que incluyan a Venom al Universo Cinematográfico de Marvel.

Esta noticia causó emoción en los fanáticos, quienes se ilusionan con la inclusión de Venom al UCM. Como se recuerda, Sony quiere construir su propia saga de películas teniendo a Spider-Man como el eje central.

No es la primera que Sony propone incluir a Venom al Universo Cinematográfico de Marvel. En anteriores ocasiones intentaron que Tom Holland hiciera un cameo en la película protagonizada por Tom Hardy.

Sony está a la espera de recibir la respuesta de Disney. Según diversos medios norteamericanos,ambas empresas han quedado en reunirse en los próximos días para definir los beneficios por merchandising y otros productos del personaje.

Comunicado de Sony Pictures

Sony utilizó su cuenta de Twitter para romper su silencio y manifestar que está decepcionado de Disney, pero agradeció la colaboración de Kevin Feige en las cintas de Spiderman: "Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney", se lee en el escrito.