La Casa de Papel: Conoce más detalles de la visita de "Berlín" al Perú [VIDEO]

La Casa de Papel es una de la producciones más exitosas de Netflix. La serie española estrenó el pasado 19 de julio su tercera temporada donde una posible aparición de Berlín, quien cayó abatido por los agentes policiales en el final de la segunda entrega, era una de las principales incógnitas que tenían los seguidores.

Precisamente, Berlín, personaje que da vida el español Pedro Alonso, ha generado revuelo en todas las redes sociales con su llegada al nuestro país. Por si fuera poco, la noticia lo confirmó Viva Air en su Instagram. Además, se pudo conocer que el artista abandonó Colombia el 12 de septiembre.

"No volamos a Berlín, pero sí volamos con Berlín. @pedroalonsopchoro voló con nosotros de Bogotá a Lima", escribió la conocida aerolínea en una historia de su mencionada red social.

Publicación de la aerolínea

La Casa de Papel: Berlín en Perú

Sin embargo, ¿a qué se debe la llegada de Berlín a nuestro país? Pues, recordemos que en una entrevista con 'Cinescape', Pedro Alonso reveló en una evento que tenía planeado dejar Europa para viajar a la selva peruana para terminar de escribir su libro.

"Me voy al pulmón de la tierra a Perú, un país en el que no he estado, iré dentro de pocos días. Todo el mundo me ha dicho que es un lugar con una energía poderosísima. Hay algo que tiene conexión directa con lo que estoy escribiendo. Pero también un autoregalo, seguro lo que me va a pasar y recibir en Perú va a ser potente y enriquecedor", confesó Alonso, quien saltó alcanzó popularidad con Berlín en La Casa de Papel.

¿De qué se trata La Casa de Papel?

La Casa de Papel (2017) fue creada por Álex Pina y está protagonizada por Úrsula Corberó, Itiziar Ituño, Álvaro Morte y entre otros. La serie en la Temporada 1 narra la historia de un asalto perfecto y el más grande de la historia. El plan está liderado por El Profesor, quien lleva año diseñando este plan y, para ello, recluta a siete personas.

La Casa de Papel: ¿Quién es Pedro Alonso?

Pedro Alonso de 48 años es el encargado de protagonizar a Berlín, uno de los líderes de la banda. En los avances de la Temporada 3, Andrés de Fonollosa Gonzalves, conocido bajo el alías de Berlín, aparece junto al Profesor, conversando sobre el brillante plan para atracar el Banco de España.

La Casa de Papel Temporada 3

La Casa de Papel Temporada 3 ya se encuentra disponible en Netflix. Esta es la relación de los capítulos:

- Capítulo 1: Hemos vuelto

- Capítulo 2: Aikido

- Capítulo 3: 48 metros bajo el suelo

- Capítulo 4: Bum, bum, ciao

- Capítulo 5: Las cajas rojas

- Capítulo 6: Todo pareció insignificante

- Capítulo 7: Pequeñas vacaciones

- Capítulo 8: La deriva

Trailer La Casa de Papel Temporada 3

La Casa de Papel Temporada 4

Ya es un hecho que la Temporada 3 de La Casa de Papel no es la única. Úrsula Corberó, más conocida como Tokio, anunció que habrá cuarta entrega. Seguramente en las próximas semanas se anunciaría la fecha de estreno.