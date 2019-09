¡Atención! Denzel Washington sería Magneto en el Universo Cinematográfico de Marvel [VIDEO]

Una locura que alegra a todos. Disney se encuentra preparando algo extraordinario para el deleite de todos sus fanáticos, esto en la inclusión de los X-Men y Los 4 Fantásticos dentro del gran Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, esto no ocurrirá durante la fase 4, según lo confirmado por la propia compañía, además, se incluirán a nuevos talentos quienes darán vida a importantes personajes de la entrega.

Según lo comentado por Full Circle Cinema, el universo de Marvel Studios viene preparando una gran novedad para lo que será su siguiente filme, esto incluye que Magneto y el Profesor Charles Xavier sean interpretados por actores de tez morena. Sin embargo, la compañía a cargo aún no se ha manifestado al respecto para aclarar o desmentir los rumores.

Sin embargo, la información no viene de un solo medio, pues el portal We Got This Covered, cuenta que según las propias fuentes fueron las que confirmaron la noticia de la inminente llegada de Moon Knight y Black Knight al Universo Cinematográfico de Marvel. Por otro lado, Disney ya tiene a Denzel Washington entre sus principales candidatos para el papel de Magneto. Tremenda sorpresa.

Cabe señalar además, que Washington no es el único actor en la mira, pues Giancarlo Esposito, quien interpreta a “Gus” Fring en Breaking Bad, es otra de las fuertes posibilidades para tener un personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel. Esto, sin embargo, es solo un pedazo de lo que podría venir en la continuación de las series de Marvel de la mano de Disney.