Marvel: ¡Confirmado! Nueva versión de la escena post-créditos de Iron Man menciona a Spiderman [VIDEO]

¿Spiderman vuelve? El espectacular mundo (Saga del Infinito) de Marvel Studios inició con la primera cinta de Iron Man, y en particular con la popular escena post créditos donde observamos a Nick Fury dándole la bienvenida a Tony Stark al mundo Avengers.

Asimismo, a más de una década de esa recordado momento, los seguidores del Marvel Studios tiene presente que la declaración de Nick Fury permitió para la presentación de todos los superhéroes que conforman UCM. No obstante, ¿qué habría pasado si dicha escena Fury hubiese mencionado únicamente a las estrellas de Marvel ? Quizás es una de las preguntas que más se hacen la fanáticos.

Precisamente, durante los Saturn Awards, Kevin Feige anunció la genial noticia del lanzamiento de una colección inédita de la Saga del Infinito (Infinity Saga) que incluirá una versión alternativa de la escena post créditos de Iron Man donde estará la recordada conversación de Nick Fury (Samuel L. Jackson) con Tony Stark.

El personaje interpretado por Samuel L. Jackson en lugar de preguntarle a Stark si cree que es el único superhéroe del mundo, le menciona algunos antecedentes familiares: "Como si los accidentes gamma, mordidas de bichos radioactivos y una variedad de mutantes no fueran suficientes, tengo que lidiar con un mocoso malcriado, que no juega bien con otros y que quiere quedarse con todos sus juguetes", expresó Fury.

At the Saturn Awards, Kevin Feige revealed an alternate version of the post-credits scene from ‘IRON MAN’ with Nick Fury mentioning “mutants” and “radioactive bug bites”. It will be included in the upcoming INFINITY SAGA boxset. (Source: @BRMarvelNews) pic.twitter.com/AqzTokEc67