¡Sorpresa! Deadpool podría ser parte de Marvel en “Thor: Love and Thunder”

Luego de que Marvel Studios lograra concluir con gran éxito la tercera fase de su universo cinematográfico, todos sus esfuerzos están dirigidos a lo que será la cuarta etapa de la misma, la cual iniciará el próximo año en mayo con el magno estreno de la “Viuda Negra”. Pero esto no detiene los demás proyectos que tiene el fantástico mundo de Marvel, pues ya tienen como su más cercano objetivo, integrar a los X-Men, Los 4 Fantásticos y Deadpool al Universo Cinematográfico de Marvel.

Sin embargo, se sabe que lo anterior no sucederá muy pronto que digamos, pero eso no quita que ya se filtren diferentes detalles que dan cuenta de lo que sucederá con los planes de Disney con los personajes antes mencionados que además, son muy queridos por el público que los sigue.

De acuerdo a lo dicho por fuentes del portal We Got This Covered, mismo portal que dio la información sobre las series de Ms. Marvel y She-Hulk, esto antes de hacerse oficial su presentación; la aparición de Deadpool en el Universo Cinematográfico de Marvel será en 2021, y aunque esto aún no es confirmado por las partes involucradas, todo indica que su aparición se daría en “Thor: Love and The Thunder”.

¿Te quedaste sorprendido?, pues eso no es todo, ya que se pudo conocer que la incursión de Deadpool en la mencionada película, estaría dentro de los planes de la casa cinematográfica con el afán de realizar alguno de los cambios que tienen estipulados para el Universo Cinematográfico de Marvel.

Pero esto tampoco es todo lo que se tiene que saber sobre lo que sucederá, pues otro de los cambios radicales que tomará el UCM, es la introducción de Natalie Portman como la nueva Thor, además del despido definitivo y sin retorno de Chris Hemsworth.

Pero no todo es tristeza, ya que se maneja información muy fuerte sobre el retorno de importantes personajes al UCM, tales como Star-Lord (Chris Pratt) y Eitri (Peter Dinklage), definitivamente una buena noticia para los seguidores de la película.

