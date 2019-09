¡Atención! Tom Welling volverá a ser Superman en "Crisis en Tierras Infinitas" del Arrowverse

DC Comics | Una verdadera bomba es la que ha salido a la luz en las últimas horas, esto a raíz de revelarse que Tom Welling volverá a ponerse en la piel de Superman para interpretarlo en la próxima entrega: “Crisis en Tierras Infinitas”. La noticia ha generado todo un revuelo en redes sociales, pero aquí te contaremos más detalles sobre lo que ocurrirá.

Sucede que el ex showrunner de Arrow y DC Legends of Tomorrow Guggenheim, quien además se desempeña como productor consultor de Arrowverse y supervisa los eventos para The CW, hizo un anuncio muy importante sobre lo que será “Crisis en Tierras Infinitas”, y ya lo hemos podido descubrir.

Tras meses de rumores y especulaciones sobre lo que sucedería, al fin podemos decir que tenemos algo en concreto sobre la interpretación de Superman en la nueva entrega. Según The CW, Tom Welling es el elegido para volver a interpretar en su papel de Clark Kent. Una maravilla para todos los fanáticos del superhéroe.

"En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin él. Así que cuando comenzamos a hablar sobre Crisis en Tierras Infinitas, nuestras prioridades primera, segunda y tercera fueron conseguir que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent. Decir que estamos encantados sería una subestimación del tamaño de Superman”, declaró.

De esta manera, los fanáticos de Superman y del propio actor, estarán más que felices por la nueva interpretación del personaje. Cabe señalar que “Crisis en Tierras Infinitas” se emitirá en cinco episodios de TV, esto, en dos trimestres: uno de Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow y Batwoman.