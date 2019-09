Marvel: Filtran imágenes de Angelina Jolie como Thena en el rodaje de Los Eternos [FOTOS]

'Los Eternos' (The Eternals) llegará al cine y estará en la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Así lo confirmó Kevin Feige en la Comic Con San Diego 219. Además, actores como Angelina Jolie, Salma Hayek y Richard Madden estarán en el esperado film.

En tanto, después de ese anuncio en el evento desarrollado en territorio norteamericano, no se conoció datos concretos con respecto a la trama de los 'Los Eternos' (The Eternals), proyecto dirigido por Chloe Zhao. Sin embargo, en medio de las grabaciones de una escena realizada en Inglaterra se reveló la interpretación de Angelina Jolie como Thena.

En las imágenes recogidas por Daily Mail se observa a la guapa Angelina Jolie grabando una secuencia donde está vestida con un espectacular traje blanco luciendo una peluca rubia para personificar a Thena. Todo mientras entra a un lago para depositar una supuestas cenizas de alguien.

Si bien los fanáticos del UCM se volvieron locos en Facebook y Twitter tras ver las fotografías, hasta el momento se desconocen más novedades en relación a esta escena y cuál es su importancia en los 'Los Eternos' (The Eternals).

'Los Eternos' (The Eternals) son una raza de seres parecidos a los dioses encerrados en una problemática milenaria con los Deviants menos evolucionados y sus creadores, los Celestiales. Según la web de Marvel, estos héroes galácticos son inmortales bendecidos con extraños poderes.

'Los Eternos' (The Eternals) llegará a la pantalla grande el 6 de noviembre del 2020. Kevin Feige, dueño de Marvel, enfatizó en la Comic Con San Diego 219 que siete cintas serán estrenadas entre el 2020 y 2021. ¡A esperar!

Just announced in Hall H at #SDCC, Marvel Studios’ THE ETERNALS with Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh and Don Lee. Directed by Chloé Zhao. In theaters November 6, 2020. pic.twitter.com/k6ZgfX38VW