Emmy 2019: Game of Thrones gana la categoría mejor serie dramática [VIDEO]

Game of Thrones se llevó el galardón en los Premios Emmys como mejor serie dramática. La producción de HBO consiguió en esta edición el récord de obtener 32 nominaciones. 'Better Call Saul', 'Bodyguard', 'Killing Eve', 'Ozark', 'Pose', 'Succession' y 'This is Us' competían con Juego de Tronos en la categoría.

Después de anunciar el premio, todos los asistentes del Microsoft Theatre se pusieron de pie y aplaudieron. Decenas de integrantes del elenco, así como el equipo de producción de Game of Thrones, incluso George R.R. Martín, cuyos escritos se basó la historia, se hicieron presentes para recibir el reconocimiento.

Con este logro, Game of Thrones cierra con broche de oro su aparición en la televisión. Además, en la previa le dieron al reparto actoral una gran ovación cuando subieron al escenario en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Ese momento fue uno de los más emotivos de la noche.

Cabe recordar que Game of Thrones llegó a su fin después de ocho temporadas. El final de la serie generó diversas opiniones y dividió a sus seguidores más que nunca por el destino que tuvieron algunos personajes principales. Sin embargo, ese aspecto no lo tomaron en cuenta los votantes de los Premios Emmys.

Emmy 2019: Game of Thrones

Noche mágica. Game of Thrones consiguió dos premios en los Emmys. Además, de ser la mejor serie dramática, se llevó la categoría actor de reparto, esto por la estupenda interpretación de Peter Dinklage como Tyrion Lannister.

¿Qué son los Premios Emmy?

Los Premios Emmy premia anualmente a distintas series, productores, directores y actores de la televisión norteamericana. Esta edición fue la número 71 y contó con un maestro de ceremonias. Su primera entrega se registra en 1949.

VIDEO | Emmy 2019: Game of Thrones gana la categoría mejor serie dramática