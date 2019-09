Breaking Bad: ¡Sorpresa! Jonathan Banks confirmó que estará en la película [VIDEO]

La serie 'Breaking Bad' llegó a su fin hace unos meses, sin embargo, sigue dando de qué hablar, ya que su film estará disponible en Netflix el próximo 11 de octubre. En la mañana de este martes la plataforma de streaming publicó el primer tráiler de la cinta y, de inmediato, salieron a la luz más detalles de película.

Hasta el momento, la producción del 'El Camino: Una película de Breaking Bad' dirigida por Vince Gilligan únicamente presentó adelantos que confirmó la presencia de Skinny Pete, papel que seguirá interpretando Charles Baker y Jesse Pinkman, quien será el protagonista principal de la entrega.

Asimismo, los fanáticos de 'Breaking Bad' se están preguntando qué otros personajes estarán, incluso muchos seguidores no descartan una aparición de Heisenberg ni tampoco sorprendería que nombres históricos de serie tengan un rol en 'El Camino' de Netflix.

Precisamente, Jonathan Banks aprovechó la ceremonia de los Premios Emmys para afirmó que participará en la secuela de 'Breaking Bad'. "(Los productores) Me golpearán la cabeza por decirlo, pero sí,¿por qué no? Digo, de cualquier manera ninguno golpea tan fuerte", reveló Banks a la reportera de 'ET Canada' cuando le consultó si aparecerá en la película.

VIDEO | Breaking Bad: Jonathan Banks confirmó que estará en la película

Jonathan Banks en 'Breaking Bad' encarna a Mike Ehrmantraut, quien es el secuaz de Gustavo Fring. Ehrmantraut muere en la quinta temporada a manos de Walter White. Por ello, los fans especulan que Mike aparezca como parte de algún flashback o recuerdo para Jesse Pinkman.

Sin lugar a dudas, en las siguientes semanas tendremos más noticias de 'El Camino: Una película de Breaking Bad'. Se espera que la cinta más esperada por los suscriptores de Netflix se transforme en un verdadero éxito.

Breaking Bad Trailer oficial