Joker: Warner Bros. se pronuncia y señala que la película no promueve la violencia [VIDEO]

El debate que viene generando el Joker por su posible impacto negativo en la sociedad es tremendo. Por esta razón, Warner Bros rompió su silencio y salió en defensa de la película de DC Comics que se estrenará el próximo 3 de octubre.

Un tiroteo realizado en el 2012 durante la proyección de 'El caballero oscuro: La leyenda renace' en Aurora, Colorado (Estados Unidos), dejó 12 muertos y 70 heridos. A raíz de este trágico hecho, los familiares de las víctimas emitieron en las últimas horas una carta abierta dirigida a Warner Bros. mostrando su preocupación por la llegada de Joker a la pantalla grande.

En dicho escrito, los afectados de la matanza sostuvieron que apoyan la libertad de expresión, sin embargo enfatizaron que la versión de Joker encarnada por Joaquin Phoenix podría evocar desagradablemente la de James Egan Holmes, responsable de la tragedia.

Asimismo, los supervivientes de Aurora afirman que no quieren boicotear la cinta de Joker, sino a llamar la atención sobre el problema de las armas que ha padecido su país desde hace mucho tiempo.

Joker: Respuesta de Warner Bros.

Por su parte, Warner Bros. no se quedó callado y se pronunció al respecto. La compañía estadounidense dejó clara su postura y le respondió a los familiares del tiroteo: "Warner Bros. cree que una de las funciones de la narrativa es provocar conversaciones difíciles sobre temas complejos. No se equivoquen: de ninguna forma el personaje de ficción, Joker, ni la película respaldan la violencia del mundo real No es la intención de la película, los cineastas o el estudio para mantener a este personaje como un héroe", indica el estudio.

En tanto, Warner Bros. también recordó que tiene un largo historial de donativos a víctimas de violencia y que se ha sumando a iniciativas sobre el control de las armas de fuego. Sin lugar a dudas, esta controversia seguirá provocando distintas reacciones en los siguientes días.

