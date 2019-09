¡Confirmado! Spiderman regresa al UCM

¡Lo último! Sony y Marvel llegaron a un acuerdo para producir la tercera cinta de Spiderman en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). De esta manera, el héroe arácnido regresará al estudio tras un conflicto entre las dos compañías de entretenimiento.

Sin embargo, no todo queda ahí, ya que Kevin Feige será el productor de la próxima entrega de Spiderman. Además, Tom Holland seguirá interpretando a uno de los personajes más queridos del Universo Marvel. Todo haría indicar que la película llegará al cine a mediados de julio del 2021. ¡A esperar!

De acuerdo a Variety, el nuevo acuerdo se firmó el jueves 26 de septiembre y Disney recibirá cerca del 25% de las ganancias. También el semanario estadounidense reveló que Amy Pascal, quien produjo lo dos primeros largometrajes de Spiderman, estará en el film.

"Esto es genial. La historia de Peter Parker dio un giro dramático en 'Far From Home' y no podía estar más feliz de que seguiremos trabajando juntos mientras vemos a dónde va este viaje", expresó emocionada Pascal, productora del rodaje por parte de Sony Pictures.

"Estoy encantado de que el viaje de Spidey en el MCU continúe, y yo y todos nosotros en Marvel Studios estamos muy emocionados de poder seguir trabajando en ello. Spider-Man es un poderoso ícono y héroe cuya historia atraviesa todas las edades y audiencias de todo el mundo. También es el único héroe con la superpotencia para cruzar universos cinemáticos, por lo que a medida que Sony continúa desarrollando su propio Spidey-verse, nunca se sabe qué sorpresas puede deparar el futuro", manifestó en un comunicado Kevin Feige, dueño de Marvel, después de conocerse la estupenda noticia.

Cabe recordar que hace unos meses, The Walt Disney Company, dueño de Marvel, y Sony Pictures rompieron negociaciones sobre Spiderman. Disney pretendía obtener el 50% de las recaudaciones, pero, Sony no aceptó, porque ellos querían seguir teniendo el 95% de la taquilla.

“We have had a great collaboration over the last four years, and our mutual desire to continue was equal to that of the many fans. We are delighted to be moving forward together.” https://t.co/gLCeSlmDX6 pic.twitter.com/VRtXtC3g8Y