Joker: Cines prohíben a los espectadores asistir con máscaras y disfraces para ver la película [VIDEO]

DC Comics | 'Joker' todavía no se estrena, sin embargo, ya abrió un candente debate en Twitter, ya que desde su paso por el Festival de Venecia, donde ganó el León de Oro a mejor película del año, ha generado reacciones de todo tipo.

La polémica surge a raíz del tiroteo que ocurrió en la localidad de Aurora, Estados Unidos, en el año 2012 durante la proyección de 'El Caballero Oscuro: Le leyenda renace'. Un joven, que decía ser el Joker (Guasón), hirió a 60 personas y acabó con la vida de otras 12.

Asimismo, si bien la policía norteamericana todavía no confirma si existe un peligro real de que suceda algo parecido, varios empresas cinematográficas ya están tomando medidas de seguridad al respecto. Uno de ellos es Landmark, cadena de cine independiente más grande los Estados Unidos, que ha prohibido la entrada a sus salas con máscaras y cualquier tipo de disfraz.

"Quiero que los clientes se sientan cómodos en su entorno", enfatizó Ted Mundroff, presidente de Landmark, a la prensa estadounidense.

Por su parte, la misma postura de Landmark no comparte otras compañías como AMC Theatres: "Los invitados pueden venir vestidos con disfraces, pero no permitimos máscaras, pintura facial ni ningún objeto que oculte la cara. AMC no permite armas ni artículos eso haría que otros invitados se sintieran incómodos o restarían valor a la experiencia de ver películas", expresó AMC.

Postura de Warner Bros.

Warner Bros. emitió un comunicado respondiendo a las críticas y manifestó que el 'Joker' es una ficción que no promueve la violencia. Además, Todd Phillips, director del film, y Joaquin Phoenix, quien interpreta al Guasón, indicaron que no hay peligro potencial en la película.

Trailer Joker