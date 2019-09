¡Atención! Marvel Studios estaría planeando sacar a Spider-Man del MCU

Spider-Man y su relación con Sony y Marvel Studios llegó a un buen puerto este viernes, pues ambos estudios dieron a conocer el acuerdo al cual llegaron para definir lo que será el destino de la taquillera película del Hombre Araña, misma que es interpretada por Tom Holland en las pantallas de cine.

Sin embargo, algo ha puesto en alerta total a los hinchas de la película, quienes ya temen por la permanencia del personaje en el MCU. Según lo informado en las últimas horas por ComicBook.com, el plan del nuevo trato que se hizo con Marvel Studios, es que se utilicen las películas ya acordadas para retirar a Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel, esto sin duda alguna ha generado el enojo de todos sus fanáticos.

Además, lo anterior daría pie a que en un futuro, el personaje solo logre depender de Sony, estudio que quiere a como dé lugar conseguir su propio universo de películas sobre los personajes que se crearon desde el inicio de Spider-Man, esto es algo que los fanáticos no quieren aceptar.

Sin embargo, esta información aún no está cien por ciento confirmada, por lo que aún se pueden hablar sobre especulaciones sobre el tema, aunque esto no quita que tenga sentida, considerando además, la teleserie que se creó en torno a Spider-Man tras Avengers: Endgame, pues ambas partes habían firmado un trato hasta dicha película, por lo que tenían que hacer una nueva negociación para definir el destino del personaje.

Finalmente, al mismo tiempo ambos estudios se encontraron en una gran encrucijada, esto luego de que la historia de Spider-Man: Far From Home, no permitiera que Sony continúe o que el MCU no diera cuenta de la importancia trascendente de la revelación de la identidad secreta de Spider-Man, sin duda alguna este es un caso del cual todos están expectantes.