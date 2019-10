Birds of Prey: ¡Lo último! Mira el primer tráiler de la serie con el regreso de Harley Quinn [VIDEO]

Joker sigue dando de qué hablar, pero, en esta oportunidad, no es por el estreno de su película, sino por la vuelta a la pantalla grande de su compañera de los cómics. Nos referimos a Harley Quinn. Warner Bros. acaba de publicar el primer tráiler en Youtube de su cinta, 'Birds of Prey'.

En las imágenes del tráiler podemos observar el caos que ocasionará Harley Quinn junto a su grupo de villanas conformada por Black Canary, Huntress y Cassandra Carain. 'Birds of Prey' se estrenará el 7 de febrero de 2020.

Asimismo, en su mayoría 'Birds of Prey' están involucradas mujeres. En el reparto actoral se encuentran Margot Robbi, quien interpretará una vez más a Harley Quinn, Jurnee Smollett-Bell, Mary Elizabeth Winstead, Rosie Pérez, Ella Jay Basco y Ewan McGregor. Además, en la dirección está Cathy Yan, y en el guion Christina Hodson.

Por otro lado, se pudo saber que 'Birds of Prey' se rodó en Los Ángeles, Atlanta y Savannah, Georgia. La historia del film se desarrollará después de los eventos de 'Escuadrón Suicida', cuando Harley Quinn, tras dejar al Joker (Guasón), se une con Canario Negro, Cazadora y Renee Montoya para salvar a Cassandra Cain del máximo criminal de Ciudad Gótica, Máscara Negra.

Pósters de Birds of Prey

Previo al lanzamiento del tráiler , se compartió en las redes sociales espectaculares gráficas de 'Birds of Prey' que tienen como protagonista a Harley Quinn, sin embargo, el póster que más llamó la atención fue donde aparece una hiena, la mascota de Quinn.

Harley Quinn en Birds of Prey

El título completo de la producción es 'Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn' ('Aves de presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn') haciendo referencia a la liberación del papel de Margot Robbi, que tenía un tóxica relación con el Joker.

Birds of Prey Trailer 2019