¡Lo sufren todos! Disney le dice "adiós" a Netflix: Sus películas y series se transmitirán por Amazon Prime Video

Duro golpe. Netflix acaba de recibir un duro golpe por parte de Disney, pues según el más reciente reporte de Variety, Disney y Amazon ya habrían concluído un acuerdo en lo que respecta a la plataforma de streaming Prime Video, y es por este medio por el cual se transmitirán sus películas y series durante todo el 2020.

Nadie esperaba esta situación, pero para tranquilidad de los fanáticos de Netflix y Disney, este acuerdo se llevaría a cabo por el 2020, esto pues Disney planea lanzar su propia plataforma de emisión de contenidos de nombre “Disney+”, esto se realizaría en el primer trimestre del 2021.

Lo que seguramente no tendrá muy contentos a los fanáticos de Disney que pensaban que podrían ver el contenido de la casa realizadora mediante Netflix; es que Amazon Prime Video contará con todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), teniendo como primer estreno a Avengers:Endgame, además: Iron Man, Captain Marvel, Captain America: The Winter Soldier, Thor y demás.

Sin embargo Amazon Prime Video no solo contará con las entregas de Marvel Studios, pues tendrán la autorización de transmitir importantes películas de Disney, tales como Toy Story con la saga completa, el Rey León, Moana, Los Increíbles, Ralph Breaks the Internet, Lilo & Stitch y demás.

Además, si hablamos de las entregas de live action, se contará con películas como Maléfica 1 y 2, la saga entera de Piratas del Caribe y finalmente Mary Poppins Regresa. Amazon Prime Video contará además con series tales como Grey’s Anatomy, The Walking Dead, American Horror Story y How I Met Your Mother.

De esta manera y para la tristeza de todos sus fanáticos, desde el próximo año Netflix ya no contará con los títulos importantes de Marvel Studios. Lo sufren todos.