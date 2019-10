Joker: 4 datos obligatorios que necesitas saber antes de ver la película [VIDEO]

¡Llegó el día! 'Joker' ya se estrenó a nivel mundial. Los fanáticos de uno de los mejores villanos en la historia de los cómics ya pueden ver la esperada película que demostrará la destrucción de la que será capaz un hombre convertido en un payaso criminal.

Si bien en transcurso del tiempo hubo varias versiones de Joker, siendo la más recordada la estupenda representación realizada por Heath Ledger, todo apuntaría que Joaquin Phoenix dejará un precedente con su interpretación. Según los críticos, el trabajo de Phoenix merecía una estatuilla dorada.

En tanto, las primeras imágenes de Joaquin Phoenix en el set dejaron a los fanáticos divididos, ya que su look se alejaba del aspecto clásico con el que estamos acostumbrados a ver al máximo enemigo de Batman. Sin embargo, su maquillaje como payaso de circo se veía todavía más terrorífico y demente.

Sin lugar a dudas, en 'Joker' veremos a un personaje atractivo que se acercará a la oscuridad de la que solemos huir. A continuación, te daremos cuatro datos necesarios que debes tener presente antes de presenciar la cinta de Warner Bros.

Joker: El Cast

Joaquin Phoenix es la estrella en el 'Joker', pero no está solo, nombres como Robert De Niro, Zazie Beetz, Bill Camp, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Douglas Hodge, Marc Maron, Josh Pais y Shea Whigham lo acompañan en el reparto actoral.

Joker: Sinopsis

'Joker' se ambienta en los años 80 y narra la historia de Arthur Fleck, un hombre ignorado por la sociedad, y su paso por una Ciudad Gótica en la que Batman todavía no existe y Bruce Wayne sigue siendo solo un niño. Fleck (Guasón) trabaja como payaso y sufre de un mal que lo hace incapaz de controlar su risa. Vive con su madre y se hace cargo de su manutención. Su principal sueño es ser actor comediante.

Las cosas para Arthur son fatales. Pierde su empleo y asesina a tres sujetos de Wall Street por acosar a una mujer en una estación de metro. Precisamente ese hecho es investigado días después por las autoridades.

Joker: ¿Quién es Arthur Fleck?

Arthur Fleck, un nombre que no aparece en los historietas, es un personaje creado por Todd Phillips para poder llevar al 'Joker' en otra dirección. ¡Sorpresa!

Joker: ¿Quién es director?

Todd Phillips es el director del 'Joker'. Phillips manifestó que su film no tiene relación con los cómics. "No seguimos nada de los cómics, lo que hará enojar a la gente. Escribimos nuestra propia versión de dónde podría venir un tipo como Joker. Eso es lo que me interesaba. Ni siquiera haremos al Joker tal cual, sino la historia de cómo se convierte en Joker. Trata sobre este hombre", reveló Phillips

Bonus Track

¿Qué significado tiene el Joker?

'Joker' o Guasón es un supervillano que aparece en las historietas publicados por la editorial estadounidense DC Comics. Su nombre en español quiere decir "Bromista", no obstante, también hace referencia a un naipe de la baraja inglesa.

Trailer Joker