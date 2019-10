‘Avatar’: Estos son los alucinantes efectos especiales con los que buscarán destronar a 'Avengers:Endgame' [FOTOS]

‘Avatar’ es sin duda alguna, una de las películas más taquilleras de la historia. En realidad fue considerada como la más taquillera luego de su estreno hace 10 años, en el 2009, pues el largometraje que fue dirigido por James Cameron y protagonizado por Sam Worthington y Zoe Saldana ‘Avatar’, logró obtener el título de la más taquillera por 10 largos años. Sin embargo su reinado concluyó con la llegada de los superhéroes y “Avengers:Endgame”.

La película de Marvel logró hacer algo impensable: quitarle el trono de la más taquillera de la historia para convertirse en el sucesor de la corona y consolidarse como la película más vista del planeta. Este hecho causó gran revuelo a nivel internacional, pues ‘Avatar’ se había reafirmado como la más taquillera debido a su gran argumento y -sobre todo- a los alucinantes efectos especiales que se utilizaron en su realización.

Sin embargo, las cosas podrían volver a estar como en el pasado, pues hay una muy alta probabilidad que el director de la saga, pueda recuperar el trono que en una primera instancia le correspondió; esto con las cinco entregas que ya viene trabajando y que además, prometen ser más que alucinantes, no solo por la trama, sino también y por lo que es característico: los efectos especiales, y ¡vaya qué efectos!

A través de las redes sociales de la taquillera película, se dieron a conocer algunos detalles que se tienen en cuenta para la realización del largometraje. Con tan solo una fotografía, la postal nos dice mucho sobre lo que será el próximo estreno de ‘Avatar’, pues sin duda alguna podemos identificar y reconocer que como ya nos tienen acostumbrados, se contará con un amplio repertorio de efectos especiales.

“Máquina de olas, un abrasador fuego, y James Cameron sujetando una cámara 3D. Un día normal en el set de las secuelas de ‘Avatar. Gracias al productor Jon Landau por sacar esta foto. Síganlo para futuros adelantos”, se puede leer en la descripción que acompaña a la fotografía.

Cabe señalar como detalle importante, que hasta el momento no se sabe a qué película pertenece la escena fotografiada pues se sabe que que James Cameron se encuentra grabando todas las secuelas en simultáneo, por lo que adelantaros a adivinar a cuál pertenecería, sería una completa aventura.

Ya para finalizar, se sabe con certeza que ‘Avatar 2’ se estrenará el 21 de diciembre del 2021, ‘Avatar 3’ lo hará el 22 de diciembre del 2023, ‘Avatar 4’ el 19 de diciembre del 2025 y ‘Avatar 5’ el 17 de diciembre del 2027, sin embargo, esta son fechas de estreno en Estados Unidos, para que la entrega llegue al Perú demorará un poco más.



