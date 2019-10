'Joker': la película se volvió un éxito, pero también ocasionó un problema entre sus protagonistas [VIDEO]

Joker | Una de las películas más esperadas del año se encuentra en cartelera. El filme de DC Comics viene causando sensación en el cine, pero guarda consigo un detalle que llama la atención: no todo era armonía entre los protagonistas, Joaquin Phoenix y Robert de Niro.

A través de Vanity Fair, el director Todd Phillips reveló los problemas que existieron entre ambos sobresalientes intérpretes, que pusieron los pelos de punta en el set del Joker.

¿Qué pasó entre Phoenix y De Niro?

El director del 'Joker' aseguró que De Niro quiso reunir al reparto entero para ensayar el guion en una mesa de lectura, lo cual no fue del agrado de Joaquin Phoenix. Así que el histórico actor le envió su molesta al cineasta.

“Bob [De Niro] me llamó y me dijo, 'Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, aseguró.

Joaquin Phoenix se negó a realizar esta práctica y detalló que prefería “dejar que las cosas sucedan”. Esta actitud desencadenó un cortocircuito entre ambos actores.

“El primer día [de rodaje] nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”, detalló Phoenix a Vanity Fair.

“No había necesidad de hablar de nada (...) Simplemente dijimos, ‘Vamos a hacer el trabajo. Que los personajes se relacionen entre sí’. Esto lo hizo más simple y no hablamos. No había razón para hacerlo”, dijo al respecto De Niro, quien dio vida al presentador de un popular programa de Gotham.

Pese a estos problemas, ambos detallaron que no existe alguna enemistad entre ambos e, inclusive, Joaquin Phoenix indicó que De Niro es uno de los actores por los cuales se inspiró para dar la vida al Joker.

Joker: revive el tráiler



Es importante recordar que el Joker ya se encuentra en cartelera desde el 3 de Octubre a nivel nacional e internacional.