Cadena de cines lanza prohibición a menores de edad para que vean 'Joker'

Tras su estreno, el 'Joker' ha generado numerosos comentarios por la crudeza con la que trata los problemas psicológicos del protagonista, que es interpretado por Joaquin Phoenix, a tal punto que en algunos países se está realizando una campaña para prohibir la presencia de menores de edad durante su proyección.

En Estados Unidos, según informó el portal We Got This Covered, la cadena Alamo Drafthouse ha publicado una advertencia dirigida a los padres de familia, aunque en realidad no tiene mucho sentido ya que bajo ninguna circunstancia dejarían entrar niños o adolescentes a las salas.

"Joker está clasificada como R y por una buena razón. Hay un montón de lenguaje muy, muy duro, violencia brutal y malas vibras en general. Es una representación oscura y realista, al estilo de Taxi Drive, el descenso de un hombre a la locura. No es para niños, y de todos modos no les gustará. (No hay Batman)", reza el comunicado.

Como se sabe, la cinta es blanco de críticas por su crudeza, la misma que a juicio de quienes la cuestionan tarde o temprano terminará desatando el caos en la calles, todo nacido a partir del resentimiento guardado por las personas marginadas en la sociedad de Estados Unidos.