Gran sorpresa: Lauren Cohan volverá para la temporada once de ‘The Walking Dead’ [FOTO]

Los fanáticos de la popular serie apocalíptica, ‘The Walking Dead’, quienes actualmente vienen disfrutando de la temporada diez de esta producción americana, tiene un motivo más para celebrar.

Y es que, durante la última edición de la Comic Con de Nueva York, los directivos de AMC no solo confirmaron que esta serie se extenderá hasta la undécima temporada, sino también anunciaron el regreso de uno de los personajes más entrañables.

Se trata de Lauren Cohan, actriz que le da vida a Maggie en ‘The Walkign Dead’ y la cual tuvo que retirarse de la novena y décima temporada por un tema de agenda. Los directivos de la serie no tuvieron otra que dar un giro en la trama de la misma para justificar su ausencia.

No obstante, muchos fanáticos de esta popular serie apocalíptica apuntan que el regreso de Cohan responde a una considerable baja en la sintonía de la última temporada que los fanáticos han criticado duramente en las redes sociales.

Maggie is returning to #TWD!



Hi @LaurenCohan #NYCC pic.twitter.com/GvmVVxhtbw