Marvel resucitaría a Black Widow y la llevaría de regreso a la línea del tiempo del UCM

Una de las escenas más trágicas de Avengers: Endgame fue la muerte de Black Widow y todo apuntaba que tras su película propia, la historia de la superheroína de origen ruso en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) culminaría. Sin embargo, Marvel tendría otros planes.

Recordemos que los fanáticos del UCM habían criticado a Marvel por no organizar un funeral a Natasha Romanoff como sí lo hicieron con Tony Stark. Joe Russo, co-director de Avengers 4, respondió que la razón era porque Black Widow iba a tener una película más, mientras que Iron Man ya no iba a continuar en la franquicia.

Pero según el portal especializado en cine y comics, We Got This Covered, Marvel tiene planificado resucitar a Black Widow y traerla de vuelta a la línea de tiempo del UCM (la última película, Spider-Man: Far From Home se sitúa en el 2023).

Dicha información no esclarece cómo regresarán a la vida al personaje interpretado por Scarlett Johansson, pero se especula que está acción podría realizarse a través de un viaje en el tiempo como lo hicieron en Endgame para obtener las gemas.

¿Para cuándo? La misma web asegura que el ansiado retorno de la vengadora tardaría. No sería antes de la Fase 5 e incluso se podría dilatar hasta la Fase 6.

Como ya se sabe, Black Widow tendrá su propio filme, que será estrenado el 1 de mayo del 2020, y cuya historia podría situarse después de los eventos de Capitán América: Civil War (2016). Los fanáticos ya se resignaban que sería la última vez que verían a la Viuda Negra, sin embargo, parece que tendremos Scarlett en el UCM por un tiempo más.

MUERTE DE BLACK WIDOW EN AVENGERS: ENDGAME

EL DATO

Black Widow apareció por primera vez en el UCM en Iron Man 2, estrenada en 2010.