Vikingos: Tráiler y fecha de estreno de la sexta temporada de la serie de History Channel [VIDEO]

La historia, guerra y amor, son los elementos que han hecho de Vikingos una serie de gran éxito en el mundo, que tal vez pasó algo desapercibida en sus inicios, pero con el pasar de las temporadas fue ganando muchos adeptos. Luego de una larga espera, por fin los fanáticos recibirán la nueva camada de capítulos, aunque están advertidos que serán los últimos.

El creador Michael Hirst ya había revelado anteriormente que la serie que tuvo como gran protagonista al guerrero Ragnar Lodbrok llegaría a su final con la sexta temporada, la cual llegará a pantallas desde el último mes del presente año. Lo que se ha podido conocer es que el 4 de diciembre llegará el primer episodio de Vikingos a Estados Unidos, que durará dos horas.

Tras ello, los restantes ocho irán llegando semanalmente a través de la señal de History Channel, para luego dar la respectiva pausa. La tanda final de los 10 capítulos llegarán en el 2020, con un cierre que pretende dejar satisfechos a los espectadores, tal como lo ha hecho hasta ahora con los giros inesperados. ¿Qué es lo que nos traerá Vikingos?

From the ashes they must rise. The final season of #Vikings returns December 4 at 9EP. pic.twitter.com/JY0U6CiD6H