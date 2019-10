“Avengers: Endgame”: Robert Downey Jr. se negó a postular al Oscar como Tony Stark [VIDEO]

“Avengers: Endgame” es sin duda alguna una de las películas con mayor aceptación y más vistas de este año. Marvel Studios lanzó el estreno del largometraje más esperado por todos a inicios de este año, de esta manera y con la proyección de “Avengers”, le esperaba un buen augurio al cine internacional.

Muy aparte de la buena trama de la película, mucho se habló sobre la destacada participación de Robert Downey Jr. como Tony Stark, pues su personaje fue elogiado por muchos críticos a nivel internacional, por ello, se creía que el actor podría postularse a los Premios Oscar. Grande fue la sorpresa cuando todos se enteraron que no participaría.

En el marco de la pronta temporada de premios, Disney anunció que postularía al mencionado actor como un probable candidato al galardón de “Mejor Actor” en los Oscar, sin embargo, el intérprete de Tony Stark no fue considerado en la entrega final del estudio, por lo que llamó mucho la atención ya que se perfilaba como uno de los favoritos.

La no participación del actor, generó las dudas y críticas de todos los amantes del cine y fanáticos del actor, pues no entendían, la “decisión de Disney” de no considerar a Robert Downey Jr. en la categoría de “Mejor Actor” y hacerlo con “Endgame” como “Mejor Película” y “Mejor Guión Adaptado”, sin embargo, luego se pudo conocer los verdaderos motivos de la marginación del actor.

En un programa de Howard Stern, el presentador del mismo le consultó a Robert Downey Jr. si en alguna oportunidad había sido nominado a los premios de la Academia por interpretar a Tony Stark; el actor le respondió que no pero el presentador continuó insistiendo y Downey Jr. aclaró que tuvo la oportunidad de asistir por una nominación pero que la rechazó.

“Me alegra que mencionaras esto porque hubo algunas conversaciones al respecto y yo dije ‘no lo hagamos’, porque soy mucho más parecido a ti de lo que quieres creer”, dijo el actor. Además acotó: “Escucho el programa y estoy de acuerdo con la mayoría de tus opiniones, por muy variadas que sean. Ocasionalmente, cuando sigues la corriente de un pensamiento, digo ‘oh, no es así como lo veo, pero me encanta que lo veas así'”.