'Joker': ¿Arthur Fleck es el Guasón o una inspiración para el verdadero villano? [SPOILER]

'Joker' se estrenó al cine el pasado fin de semana y su acogida ha sido muy positiva. El público y los críticos cinematográficos vienen mostrando su admiración a la impresionante actuación de Joaquín Phoenix, quien se perfila como un posible ganador del Oscar por su interpretación al legendario villano de DC Comics.

Asimismo, el 'Joker' deja varias dudas sobre el personaje Arthur Fleck, lo cual ha generado que los seguidores del mundo Batman armen teorías. ¡Atención! A continuación, el contenido contiene SPOILERS de la cinta.

¿Arthur Fleck es el Joker que conocemos? ¿Y si únicamente es alguien que influenció al emblemático rival de Batman en el futuro? Son las principales interrogantes que se cuestionan los fanáticos de DC Comics. Estas dos preguntas surgen de un detalle no menor: La diferencia de edad entre el Fleck y Bruce Wayne.

Joker: La palabra de Todd Phillips

Una declaración del director Todd Phillips a 'Los Angeles Time' reforzaría la hipótesis de que Arthur Fleck no es el Joker. "Quizá el personaje de Joaquin inspiró al Joker. Realmente no lo sabes. Su última frase en la película es 'No lo entenderías'. Suceden muchas cosas interesantes", expresó Phillips.

Sin lugar a dudas, el final del 'Joker' seguirá dando mucho de qué hablar, ya que más allá de las ilusiones que ocurren en el film, no es descabellado pensar que muchas secuencias de la narrativas sean mentiras creadas en el mente de Fleck.

Hasta el momento, solo queda a esperar que en las próximas semanas Todd Phillips revele más cosas en relación a su largometraje que consiguió recaudar 13.3 millones de dólares en su primer día en la pantalla grande.

Joker Trailer