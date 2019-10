Breaking Bad: ¿Walter White murió o sigue vivo? El creador responde la duda sobre le personaje [VIDEO]

'El camino: Una película de Breaking Bad' llegará este viernes 11 de octubre en Netflix. Sin embargo, a pocos días de su estreno, el creador Vince Gilligan resolvió una interrogante que venía atormentado a los seguidores. Esta incógnita está relacionada si Walter White está vivo o muerto, ya que el final del protagonista tiene un tanto ambiguo.

Asimismo, surgieron muchas teorías sobre el estado de Walter White, señalando que probablemente había sobrevivido, porque en el último capítulo de Breaking Bad termina con la imagen de White en el suelo de un laboratorio sangrando por heridas de bala.

Por su parte, Vince Gilligan nunca aclaró lo que había pasado con Heisenberg, sin embargo, decidió poner fin a todas las especulaciones y en el programa 'The Rich Eisen Show' por fin develó el misterio.

"Sí, te lo voy a dar, Rich, porque te quiero mucho. Sí, Walter White está muerto. Sí.", respondió Gilligan al periodista. De esta manera, con esta afirmación podemos asegurar que la vida de Walter White, interpretado por Bryan Cranston.

VIDEO | Breaking Bad: ¿Walter White murió o sigue vivo?

Por otro lado, Vince Gilligan no confirmó si Walter White aparecerá en 'El camino: Una película de Breaking Bad'. Los fans no descartan la posibilidad de ver a Heisenberg en la cinta. Además, algunos señalan que White estará en algún flashback del esperado film.

Recordemos que Jonathan Banks en la ceremonia de los Premios Emmys afirmó que participará en la secuela de 'Breaking Bad'. "(Los productores) Me golpearán la cabeza por decirlo, pero sí,¿por qué no? Digo, de cualquier manera ninguno golpea tan fuerte", dijo Banks a la reportera de 'ET Canada' cuando le consultó si aparecerá en el rodaje.

Breaking Bad Trailer oficial