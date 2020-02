Spiderman: Marvel estaría planeando juntar a Maguire, Garfield y Holland para un crossover [VIDEO]

Parece ser que el pedido de los fanáticos fueron escuchados por Marvel. ¿Por qué? Pues, luego de arreglar la larga disputa que tenía con Sony sobre quien se quedaba con los derechos de Spiderman, ahora Cosmic Book News lanzó una información que las dos compañías estarían coordinando traer a los tres personajes que son queridos por los cinéfilos.

Según esta pagina, lo que sucedería es que Tom Holland aparezca en Venom 2, donde tendrán como villano principal al actor Woody Harrelson y, en base de esa aventura, se dé la posibilidad de abrir el nuevo multiverso, teniendo en sus filas a los dos actores anteriores: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

"Estoy emocionado de que el viaje de Spidey en el MCU va a continuar y que yo y todos en los estudios Marvel estaremos muy emocionados de seguir trabajando con él. Spider-Man es un icono poderoso y un héroe cuya historia cruza todas las edades y audiencias alrededor del mundo. También es el único héroe con el super poder de cruzar universos cinematográficos, pues Sony seguirá desarrollando su propio Spider-Verse, nunca sabes las sorpresas que llegarán con el futuro", señaló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, tras un comunicado expresando su alegría.

Dr. Strange 2 Fecha de Estreno

'Doctor Strange: In the Multiverse of Madness' es una de las grandes apuestas de Marvel para la esperada Fase 4 del UCM. Se espera que la cinta se proyecte el 7 de mayo del 2021 con Benedict Cumberbatch nuevamente en el rol del Dr. Stephen Strange.

¿Quién es Spiderman?

Spiderman es un superhéroe ficticio creado por los escritores y editores Stan Lee y Steve Ditko. Apareció por primera vez en el cómic de antología Amazing Fantasy # 15, en la Edad de Plata de los cómics.

¿Qué es DC y Marvel?

Marvel vs. DC Comics es una serie limitada de cómics publicada por Marvel y DC Comics en 1996. Esta miniserie es el arco argumental para el lanzamiento de la Línea Amalgam.

¿Quién es Tom Holland?

Nacido el 1 de junio de 1996, en Kingston upon Thames, Londres. Desde el año 2008 empezó a estar en el mundo actoral hasta que 8 años después dio el gran salto a la pantalla grande interpretando al personaje arácnido en la película Capitán América - Civil War. En el mismo año obtuvo el Premio BAFTA (Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión) siendo uno de los actores revelaciones.

¿Cuándo se estrenará Spider-Man 3?

El proyecto ya se encuentra muy avanzado y según varias fuentes, la película se estrenaría el próximo año donde se integrarán personajes del cómic como Vulture y Mysterio siendo estos los que conformarán parte del elenco principal.

Recordemos que este año fue estrenado Spider-Man: lejos de casa, teniendo en sus filas al actor Jake Gyllenhaal interpretando a Mysterio como uno de los villanos de la película.