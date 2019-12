The Mandalorian 1x01 [ONLINE]: ¿Revisa dónde ver la serie de Star Wars?

The Mandalorian es una serie que pertenece a la franquicia Star Wars. Hasta el momento, la producción es el único contenido de Disney+ que viene generando un tremenda repercusión a nivel mundial. Gran parte del revuelo se debe al estreno de su primer episodio.

The Mandalorian de Star Wars está ambientada después de los sucesos del 'Episodio VI: The Return of the Jedi' y permite conocer más sobre cada entrañable miembro de la mítica saga.

Del mismo modo, The Mandalorian recupera varios aspectos de la industria Star Wars. ¿Cómo cuáles? Pues, la estética del futuro usado, los planetas con seres de todas las razas y las naves que están a poco de transformarse en obsoletas. Además, de la presencia del bien y del mal.

Por otro lado, el chileno Pedro Pascal interpreta el papel principal. Pascal recorre el planeta como un cazarrecompensas con una personalidad muy semejante al ya clásico Boba Fett. En las primeras secuencias se observa al hombre de la máscara mostrando sus habilidades para la caza.

VIDEO | The Mandalorian Tráiler

¡Atención! Si bien Disney+ únicamente funciona en Estados Unidos, Canadá y Países Bajos, los seguidores de Star Wars ya comparten imágenes en Twitter y Facebook del Capítulo 1, ocasionando un verdadero furor entre los fans.

The Mandalorian | Clip Exclusivo

Star Wars: The Mandalorian 1x01

En el Capítulo 1 observamos a Pedro Pascal capturando a uno de sus objetivos en planeta helado. Con el pasar de las escenas, descubrimos más detalles sobre el cazarrecompensas. Luego de toparse con IG-11 ocurre un suceso espectacular: se encuentra con un bebé de la misteriosa especie Yoda.

Cabe señalar que Yoda perdió la vida en el 'Regreso del Jedi' a la edad de 900 años. Entonces podemos suponer que el nuevo integrante de Star Wars tiene grandes chances de mantenerse como un pequeño.

¿Dónde ver The Mandalorian 1x01?

Actualmente la serie es transmitida a través de la app de Disney+, en donde lo podemos conseguir por las plataformas de Play Store y App Store.

Adelanto del Capítulo 3

¿Quién es Cara Dune?

Este personaje es una humana que sirvió en la Alianza para salvar a la República cuando ocurrió la Guerra Civil Galáctica. Cabe resaltar que es una peleadora experimentada, ya que, tuvo un pasado militar y ahora es una mercenaria.

¿A qué raza pertenece Yoda?

Este personaje ficticio, tiene un aspecto extraterreste con lo cual muchos aún tienen esa incógnita de como se llamaría esta raza guerrera. Además de eso, John Favreau productor de The Mandalorian compartió en su cuenta oficial de instagram una fotografiía adorable de Yoda, siendo sensación por los cibernautas.

Star Wars: The Mandalorian Capítulos Calendario

- Episodio 1 – 12 de noviembre

- Episodio 2 – 15 de noviembre

- Episodio 3 – 22 de noviembre

- Episodio 4 – 29 de noviembre

- Episodio 5 – 6 de diciembre

- Episodio 6 – 13 de diciembre

- Episodio 7 – 18 de diciembre

- Episodio 8 – 27 de diciembre

¿The Mandalorian está disponible en Netflix?

Si bien la nueva plataforma es rival de Netflix, puede que haya la posibilidad de que la plataforma streaming tenga una alianza con la compañía de Mickey Mouse, ya que, aún sigue teniendo producciones en su catálogo.

Star Wars: ¿Dónde ver The Mandalorian 1x01?

Disney+ todavía no llega a la región de América Latina. Sin embargo, en la Internet está circulando el Capítulo 1 de The Mandalorian. ¡Increíble!

Disney+: ¿Cuándo vendrá al Perú?

Disney+ entrará a Nueva Zelanda y Australia el 19 de noviembre. Mientras que el 31 de marzo hará lo propio en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido e Irlanda. Todo haría indicar que su llegada en América Latina, incluido Perú, será en el 2020.

¿Cuántos episodios tiene la serie "The Mandalorian"?

The Mandalorian en su primer temporada contiene 8 capítulos. Se espera que la serie tenga una segunda entrega debido a la tremenda acogida que está teniendo a nivel mundial.

¿Por qué aparece 'Baby Yoda' en "The Mandalorian"?

'Baby Yoda' será el personaje clave durante la Temporada 1 de The Mandalorian. El bebé Yoda es el tercer integrante de la raza del Maestro Jedi que aparece en toda la historia de Star Wars. La pequeña criatura mantiene las arrugas habituales de la especie de Yoda.

¿"Star Wars: The Rise of Skywalker" conecta su historia con "The Mandalorian"?

The Mandalorian se ambienta tras los eventos - cinco años después - de El retorno del Jedi, cuando los rebeldes han derrotado al Emperador y están intentando levantar una Nueva República. Esta producción nos va a revelar cómo es posible que ascienda al poder el Líder Supremo y la Primera Orden cobre forma.