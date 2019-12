Batman: Robert Pattinson confiesa que incursionará en cine para adultos si la película es un fracaso

DC Comics | 'The Batman' es uno de los proyectos más ambiciosos de Warner Bros. Después de tantos rumores sobre el reparto actoral, se confirmó que la historia protagonizada por Robert Pattinson se centrará en las elecciones a la alcaldía de Ciudad Gótica.

En tanto, desde que se anunció a Robert Pattinson como el responsable de encarnar al nuevo Batman, los fanáticos del 'Caballero Oscuro' tuvieron varios comentarios negativos al respecto.

Sin embargo, Robert Pattinson decidió no hacer caso a las críticas y continuar con su dura preparación para interpretar a Batman. El actor británico reveló a 'Variety' que se encuentra estructurando poco a poco al héroe de Gotham.

"Tengo una idea de cómo hacer alrededor de cuatro escenas, y luego estoy trabajando en el resto gradualmente", manifestó Robert Pattinson, quien se hizo conocido por su papel de Edward Cullen en 'Twilight'.

Asimismo, Robert Pattinson de 33 años está dando de qué hablar en las redes sociales debido a una inesperada declaración que concedió a 'The Guardian'. En la entrevista bromeó sobre lo que hará si su rol de Batman no funciona y se convierte en un rotundo fracaso.

"Haré porno, pero, porno de arte", exclamó Pattinson.

Por otro lado, Robert Pattinson enfatizó que está cansado de todas las interrogante acerca del largometraje. "Ya recuerdo cómo es hablar de una película donde hay expectativas. Cada vez que dices algo, la gente dice: '¡Argh! ¡Eres un idiota!' Como, amigo, ni siquiera he comenzado todavía. Pero, no hay un crítico más duro de mí mismo que yo mismo, así que no necesito preocuparme por nadie más", explicó Pattinson.