'Star Wars The Rise of Skywalker': Censuran escena del beso gay en Medio Oriente [VIDEO]

Cine | 'Star Wars: The Rise of Skywalker' culminó el año histórico de Disney y la historia de la épica saga. La cinta dirigida por J.J. Abrams nos sumerge a una última aventura en donde los personajes principales intentarán salvar a toda la galaxia.

Asimismo, 'Star Wars: The Rise of Skywalker' marcó un precedente por incluir una escena LGTB. En dicha secuencia dos integrantes del mismo sexo comparten un beso muy apasionado, mostrando sí a la primera pareja gay en el universo de George Lucas.

"En el caso de la comunidad LGBTQ, para mí era importante que las personas que van a ver esta película sientan que están siendo representados en ella", señaló Abrams en una entrevista al prestigioso medio 'Variety'.

Sin embargo, la mencionada escena no se verá en todos los países, ya que, ha sido vetada en Dubái y en el resto de los Emiratos Árabes Unidos, donde la homosexualidad está castigada con la pena de muerte.

Del mismo modo, se espera que esta versión recortada de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' sea la que se difunda en las naciones del Medio Oriente como Arabia Saudí, Qatar, Irak, Siria, Kuwait y Palestina.

Por otro lado, en China la secuencia no pasó la censura del gobierno comunista presidido por Xi Jinping. Según NBC News, 'Star Wars: The Rise of Skywalker' besos sin cortes, dejando 'perplejo' a los espectadores.

'Star Wars:The Rise of Skywalker' es la novena entrega de la saga principal y su trama concluye la tercera trilogía. La película tiene una duración de dos horas con 32 minutos. The Walt Disney Company está a cargo de la producción.