You 2: ¿Dónde ver la segunda temporada de la serie y qué nuevos personajes hay? [FOTOS]

"You" y la espera por el estreno de la temporada 2 llega a su fin. Netflix habilitó este jueves 26 de Diciembre la opción para poder ver todos los capítulos de la nueva entrega de la serie protagonizada por el actor Penn Badgley y cuya primera temporada se volvió una sensación. A continuación, conoce todos los horarios de estreno y los detalles a considerar.



Así acabó You en su primera temporada

La temporada 1 de "You" tuvo un final chocante. Joe Goldberg (Penn Badgley) aparenta ser un librero tranquilo y que lleva su relación con Guinevere Beck (Elizabeth Lail). No obstante, sus celos enfermizos y su obsesión por ella lo vuelven un sujeto peligroso.

Tras mantenerla cautiva luego de que ella descubrió que él asesinaba a sus parejas, Beck encuentra opciones para escapar de su encierro, pero falla en el intento. El final de la primera temporada da a entender que Beck muere, pero cuyo libro se vuelve una sensación de ventas. Joe anda tranquilo, aunque sin imaginar que la vuelta de su ex novia Candance (Ambyr Childers) implicaría más de un problema.

You 2: lo que debes saber de la temporada 2

El tráiler muestra que "You 2" se desarrollará en Los Ángeles y ya no en New York. Ahí, este se enamorará de Love y, todo indica, que aplicará la misma tácticas disuasivas y acoso que hizo con Beck en la primera temporada. Sin embargo, la aparición de Candance marcará un punto de quiere en la historia de Joe, el psicópata de la serie.

¿Becky está muerta en "You 2"?

Sin duda, la gran interrogante que dejó la primera temporada fue si, de verdad, Beck estaba muerta. Diferentes personas han creado varias teorías en las cuales le dan posibilidad a su sobrevivencia, ante lo cual el actor Penn Badgley se refirió al respecto.



"En el segundo capítulo nuevo se puede ver un poco más de lo que realmente hizo con ella [se refiere a Beck]. Por suerte, eso no se vio en la primera. Eso siempre le persigue. En su mente ella no está muerta", detalló en una entrevista.



Nuevos actores para You 2

"You 2" contará on la participación de nuevos actores como es caso de Victoria Pedretti, quien dará vida a Love Quinn, el nuevo interés amoroso de Joe.

Además, hay otros actores que se suman al elenco de You 2: Robin Lord Taylor, famoso por la serie 'Gotham', quien será 'Will'; James Scully (Forty) y Jenna Ortega.

¿Dónde ver "You 2"?

Es importante señalar que, al tratarse de un producto original de Netflix, "You" podrá ser vista por aquellos usuarios con tengan alguna cuenta en la plataforma de streaming.

"You" -basado en los libros 'Hidden Bodies' de Caroline Kepnes- sólo se puede ver si cuentas con una suscripción. Todos los episodios de la temporada 2 estarán disponibles a partir del 26 de diciembre y podrás verlo tanto con subtítulos como en idioma español.

¿A qué hora estrenó "You 2" en Netflix?

Este jueves 26 de diciembre llega a su fin la guardia realizada por miles de fanáticos con el estreno de "You 2". A continuación podrás conocer los horarios en diferentes países de la región.

México: 2:00 a.m.

Honduras: 2:00 a.m.

Guatemala: 2:00 a.m.

Perú: 3:00 a.m.

Colombia: 3:00 a.m.

Ecuador: 3:00 a.m.

Bolivia: 4:00 a.m.

Venezuela: 4:00 a.m.

Brasil: 5:00 a.m.

Uruguay: 5:00 a.m.

Argentina: 5:00 a.m.

Paraguay: 5:00 a.m.