HBO: Conoce los grandes estrenos para enero de 2020 [VIDEOS]

Se va finalizando el 2019, pero, las principales plataformas de entretenimiento ya empiezan a planificar su lista de contenido para el 2020. Una de ellas es HBO, canal de la pantalla chica por suscripción, que viene de conseguir 34 premios en la última edición de los Emmy.

El sitio premium de HBO estrena tres nuevas producciones en enero del próximo año: 'The Outsider' (basada en la reconocida novela de Stephen King); 'Avenue 5' (historia futurista de Amando Iannucci); y 'The Movies' (serie documental acerca de cintas que marcaron a distintas generaciones).

Sin embargo, no son las únicas, ya que, 'Curb Your Enthusiasm' con su décima temporada y la séptima entrega de 'Ray Donovan' también llegarán a la aplicación HBO GO en enero de 2020. A continuación, revisa la agenda de las series y películas. ¡Toma la nota!

Cartelera HBO

The Outsider (12 de enero)

'The Outsider' es una historia dramática basada en la famosa obra homónima de Stephen King. La miniserie nos sumerge en una investigación sobre el horrible asesinato de un niño y los misteriosos aspectos que rodean el caso.

The Movies (14 de enero)

'The Movies' realiza una mirada fresca sobre los largometrajes que tuvieron un tremendo impacto con el paso del tiempo. Desarrollada por Tom Hanks y Gary Goetzman (productores ejecutivos ganadores del Emmy) en colaboración con HBO, el documental analiza la industria cinematográfica a través de las décadas y los cambios culturales que enmarcaron su evolución.

Avenue 5 (19 de enero)

'Avenue 5' es una comedia de ciencia ficción producida por Amando Iannucci y protagonizada por el polifacético Hugh Laurie. El relato estará ambientada 40 años en el futuro, cuando trasladarse por el sistema solar se convierte en un negocio rentable.

Curb Your Enthusiasm (19 de enero)

'Curb Your Enthusiasm' es una serie de televisión estadounidense que vuelve a HBO tras conseguir varios galardones. El sitcom creado y protagonizado por Larry David, gira en torno a una versión ficticia de David que narra su peculiar mundo. Se espera que la Temporada 10 logre récords de audiencia.